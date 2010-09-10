Как сниматься в кино детям 14 лет

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сегодня, 12:34

Как сниматься в кино детям 14 лет

Сообщение Ernestmiree » 22 минуты назад

Кастинг для детей 12 лет сниматься в кино в Москве
Обучение детей профессиональной работе в кино!
Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР"
Как начать сниматься в кино ребенку 12 лет
Съемки и обучение для детей




Профессиональная тренинг-студия кино "Кадр"
Обучение детей профессиональной работе в кино!
Сниматься в кино ребенку в москве
Отдать ребенка сниматься в кино
Детям 11 лет сниматься в кино
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя