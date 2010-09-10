Дешёвая японская косметика и химия
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Дешёвая японская косметика и химия
ООО «СЭНГЭН» предлагает огромный ассортимент производства Японии и Южной Кореи осметических средств, бытовой химии, sengen ru/ квс японская косметика, товаров для здоровья, для личной гигиены Мы занимаемся реализацией продукции, сделанной японскими и южнокорейсими производителями для собственного внутреннего рынка Мы продаём товары оптом и в розницу в магазинах “СЭНГЭН” С нами эффективно сотрудничают как небольшие торговые точки, так и крупные торговые сети
Мы продаём порошок для стирки и зубные пасты, средства по уходу за домом, всевозможные маски для лица, кремы для лица и тела, средства для здоровья кожи и тела, косметические средства для волос, гигиенические средства для детей и косметику для детей sengen ru/ хиноки клиникал японская косметика Список продукции постоянно пополняется качественными товарами производства Японии и Южной Кореи
Мы реализуем наши товары оптом и в розницу в Москве и по всем регионам России, в Беларуси и Казахстане Всю необходимую информацию о реализуемых нами товарах и ценах вы найдёте в каталоге продукции у нас на портале Заказать товар sengen ru/ японская косметика можно по телефону, указанному в разделе “Контакты” или прийдя непосредственно в омпанию Также заявки на приобретение нашей продукции мы принимаем по e-mail!
Мы продаём порошок для стирки и зубные пасты, средства по уходу за домом, всевозможные маски для лица, кремы для лица и тела, средства для здоровья кожи и тела, косметические средства для волос, гигиенические средства для детей и косметику для детей sengen ru/ хиноки клиникал японская косметика Список продукции постоянно пополняется качественными товарами производства Японии и Южной Кореи
Мы реализуем наши товары оптом и в розницу в Москве и по всем регионам России, в Беларуси и Казахстане Всю необходимую информацию о реализуемых нами товарах и ценах вы найдёте в каталоге продукции у нас на портале Заказать товар sengen ru/ японская косметика можно по телефону, указанному в разделе “Контакты” или прийдя непосредственно в омпанию Также заявки на приобретение нашей продукции мы принимаем по e-mail!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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