VXtool
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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VXtool
В современное время защитные приборы имеются на многих жилых и практически на всех промышленных объектах Это вызвано требованиями безопасности Подобная защита осуществляется различными методами, но доминируют на рынке защитных приспособлений камеры видеонаблюдения Ими оборудовано все, что требует охраны и контроля
Первым шагом при покупке подобного прибора является определение того, для какого места он нужен – для улицы или для помещения, так как предъявляемые требования к камерам видеонаблюдения зависят в первую очередь от этого К примеру, для уличных камер на первое место по важности выходят границы температурного режима эксплуатации intervision ua/huntingcamera фотоловушка и В видеонаблюдении на базе IP-технологий подключение устройств осуществляется на базе стандартной сетевой архитектуры - локальной сети Ethernet Фактически пользователь получает распределенную цифровую систему охранного видеонаблюдения, которая позволяет применять для анализа и обработки данных современные информационные технологии
Ключевым элементом сети IP-видеонаблюдения является сетевая (IP) видеокамера, которая имеет объектив, оптический фильтр, ПЗС-матрицу, встроенный микропроцессор для оцифровки/сжатия видеоизображения, сетевой контроллер для подключения в сеть Ethernet и другие элементы Самое главное, что каждая сетевая видеокамера имеет свой собственный IP-адрес, вычислительные функции и встроенное ПО, что позволяет ей функционировать как полноценное сетевое устройство В отличие от аналоговой видеокамеры, IP-камера не нуждается в прямом подключении к компьютеру или к любым другим аппаратным или программным средствам Ее подключение может осуществляться как при помощи проводного соединения (по меди или оптоволокну) так беспроводного (Wi-Fi, GPRS/EDGE, 3G, спутниковая связь и пр ) Таким образом, достигается полная или частичная мобильность пользователя, который способен следить за удаленными объектами практически из любой точки земного шара
Первым шагом при покупке подобного прибора является определение того, для какого места он нужен – для улицы или для помещения, так как предъявляемые требования к камерам видеонаблюдения зависят в первую очередь от этого К примеру, для уличных камер на первое место по важности выходят границы температурного режима эксплуатации intervision ua/huntingcamera фотоловушка и В видеонаблюдении на базе IP-технологий подключение устройств осуществляется на базе стандартной сетевой архитектуры - локальной сети Ethernet Фактически пользователь получает распределенную цифровую систему охранного видеонаблюдения, которая позволяет применять для анализа и обработки данных современные информационные технологии
Ключевым элементом сети IP-видеонаблюдения является сетевая (IP) видеокамера, которая имеет объектив, оптический фильтр, ПЗС-матрицу, встроенный микропроцессор для оцифровки/сжатия видеоизображения, сетевой контроллер для подключения в сеть Ethernet и другие элементы Самое главное, что каждая сетевая видеокамера имеет свой собственный IP-адрес, вычислительные функции и встроенное ПО, что позволяет ей функционировать как полноценное сетевое устройство В отличие от аналоговой видеокамеры, IP-камера не нуждается в прямом подключении к компьютеру или к любым другим аппаратным или программным средствам Ее подключение может осуществляться как при помощи проводного соединения (по меди или оптоволокну) так беспроводного (Wi-Fi, GPRS/EDGE, 3G, спутниковая связь и пр ) Таким образом, достигается полная или частичная мобильность пользователя, который способен следить за удаленными объектами практически из любой точки земного шара
1 сообщение • Страница 1 из 1
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