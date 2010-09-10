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В современное время защитные приборы имеются на многих жилых и практически на всех промышленных объектах Это вызвано требованиями безопасности Подобная защита осуществляется различными методами, но доминируют на рынке защитных приспособлений камеры видеонаблюдения Ими оборудовано все, что требует охраны и контроля



Первым шагом при покупке подобного прибора является определение того, для какого места он нужен – для улицы или для помещения, так как предъявляемые требования к камерам видеонаблюдения зависят в первую очередь от этого К примеру, для уличных камер на первое место по важности выходят границы температурного режима эксплуатации intervision ua/huntingcamera фотоловушка и В видеонаблюдении на базе IP-технологий подключение устройств осуществляется на базе стандартной сетевой архитектуры - локальной сети Ethernet Фактически пользователь получает распределенную цифровую систему охранного видеонаблюдения, которая позволяет применять для анализа и обработки данных современные информационные технологии



Ключевым элементом сети IP-видеонаблюдения является сетевая (IP) видеокамера, которая имеет объектив, оптический фильтр, ПЗС-матрицу, встроенный микропроцессор для оцифровки/сжатия видеоизображения, сетевой контроллер для подключения в сеть Ethernet и другие элементы Самое главное, что каждая сетевая видеокамера имеет свой собственный IP-адрес, вычислительные функции и встроенное ПО, что позволяет ей функционировать как полноценное сетевое устройство В отличие от аналоговой видеокамеры, IP-камера не нуждается в прямом подключении к компьютеру или к любым другим аппаратным или программным средствам Ее подключение может осуществляться как при помощи проводного соединения (по меди или оптоволокну) так беспроводного (Wi-Fi, GPRS/EDGE, 3G, спутниковая связь и пр ) Таким образом, достигается полная или частичная мобильность пользователя, который способен следить за удаленными объектами практически из любой точки земного шара