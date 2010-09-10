Проблема со входом на сайт БК Зенит

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Максимусс
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 08:25

Проблема со входом на сайт БК Зенит

Сообщение Максимусс » 53 минуты назад

Не могу зайти на сайт бк Зенит, в чем может быть проблема? Как ее устранить?
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Sergeyyy
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 19:01

Re: Проблема со входом на сайт БК Зенит

Сообщение Sergeyyy » 49 минут назад

С этой конторой частенько бывают проблемы. Хотя и многие другие не исключения. Возможно сайт накрылся и нужно искать зеркало бк
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Максимусс
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 08:25

Re: Проблема со входом на сайт БК Зенит

Сообщение Максимусс » 45 минут назад

А почему он мог накрытся и как понять зеркало? Что это такое? У меня на счету неплохие деньги остались, хотелось бы вывести.
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Sergeyyy
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 19:01

Re: Проблема со входом на сайт БК Зенит

Сообщение Sergeyyy » 37 минут назад

Роскомнадзор борется со многими букмекерскими конторами, так как большинство с них работают на полулегальном состоянии. Поэтому и закрывают сайты. А зеркало бк это что-то вроде нового сайта, той же конторы, однако со слегка измененным веб-адресом. В интернете много пишут про зеркала бк Зенит. Более конкретно можете сами почитать. Вот хотя бы и здесь: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-bk-zenit. Одним словом нужно искать то самое зеркало, а через его уже и можно вывести деньги со счета.
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