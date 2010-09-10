Проблема со входом на сайт БК Зенит
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Проблема со входом на сайт БК Зенит
Не могу зайти на сайт бк Зенит, в чем может быть проблема? Как ее устранить?
Re: Проблема со входом на сайт БК Зенит
С этой конторой частенько бывают проблемы. Хотя и многие другие не исключения. Возможно сайт накрылся и нужно искать зеркало бк
Re: Проблема со входом на сайт БК Зенит
А почему он мог накрытся и как понять зеркало? Что это такое? У меня на счету неплохие деньги остались, хотелось бы вывести.
Re: Проблема со входом на сайт БК Зенит
Роскомнадзор борется со многими букмекерскими конторами, так как большинство с них работают на полулегальном состоянии. Поэтому и закрывают сайты. А зеркало бк это что-то вроде нового сайта, той же конторы, однако со слегка измененным веб-адресом. В интернете много пишут про зеркала бк Зенит. Более конкретно можете сами почитать. Вот хотя бы и здесь: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-bk-zenit. Одним словом нужно искать то самое зеркало, а через его уже и можно вывести деньги со счета.
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