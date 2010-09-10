Покупка детского велосипеда

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Nysamara
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 16:44

Покупка детского велосипеда

Сообщение Nysamara » 36 минут назад

Приветствую всех
Подскажите какой нибудь хороший интернет магазин, где можно купить нормальный 3х колесный велосипед, ну и разумееться, что бы цены не были заоблачными
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