Сообщение Anzhela » 57 минут назад

Если это хронично, и повторяется довольно таки часто, может быть это у вашего ребенка какой-то особый вид гриппа. Сейчас это в литературе и медицинской практике очень популярное явление. Вот например недавно листала новостную ленту, и наткнулась на такой грипп, как гонконгский. Ужас просто. Какие симптомы у вашего чада?