Лечение простуды у детей

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 18:40

Лечение простуды у детей

Сообщение Alyoona » Вчера, 18:45

Привет, друзья. Хотела обсудить проблему лечения простуды у детей. Мучает этот вопрос уже долго. Кто какими методами лечит?
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Anzhela
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 21:22

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Anzhela » 57 минут назад

Если это хронично, и повторяется довольно таки часто, может быть это у вашего ребенка какой-то особый вид гриппа. Сейчас это в литературе и медицинской практике очень популярное явление. Вот например недавно листала новостную ленту, и наткнулась на такой грипп, как гонконгский. Ужас просто. Какие симптомы у вашего чада?
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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 18:40

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Alyoona » 48 минут назад

Вот это Вы меня напугали(( Головная боль, температура, жар, потливость, озноб. Все стандартно.
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Anzhela
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 21:22

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Anzhela » 12 минут назад

Я не пугаю. Я просто хочу уберечь Вас и вашего ребенка. Потому что иногда под простой простудой может скрываться что-то более серьезное и опасное для здоровья. Прочитайте статью, уверена, не будет лишняя. https://protiv-grippa.com/gonkongskij-gripp/ И конечно же советую вам срочно брать ребенка за руку и вести к врачу. Пусть он посмотрит, сдайте полноценно все анализы. Лучше убить заразу в начале, чтобы не было потом осложнений.
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