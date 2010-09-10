Лечение простуды у детей
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Лечение простуды у детей
Привет, друзья. Хотела обсудить проблему лечения простуды у детей. Мучает этот вопрос уже долго. Кто какими методами лечит?
Re: Лечение простуды у детей
Вот это Вы меня напугали(( Головная боль, температура, жар, потливость, озноб. Все стандартно.
Re: Лечение простуды у детей
Если это хронично, и повторяется довольно таки часто, может быть это у вашего ребенка какой-то особый вид гриппа. Сейчас это в литературе и медицинской практике очень популярное явление. Вот например недавно листала новостную ленту, и наткнулась на такой грипп, как гонконгский. Ужас просто. Какие симптомы у вашего чада?
Re: Лечение простуды у детей
Дочь почти всю зиму переболела с незначительными паузами, которые сопровождались хронической усталостью, перепробовали весь спектор противопростудных препаратов,потратили кучу времени, сил, нервов и денег, препараты помогали на незначительный промежуток времени, а потом простуда повторялась снова, поэтому решили по рекомендации педиатра для выведения паразитов и очистки организма на http://intoxic-check.ru/ заказать и пропить "Intoxic". Через полторы недели к ребенку вернулась бодрость, болезненные признаки отступили, жаль, что не сделали это раньше.
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