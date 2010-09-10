Лечение простуды у детей

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 18:40

Лечение простуды у детей

Сообщение Alyoona » 04 апр 2017, 18:45

Привет, друзья. Хотела обсудить проблему лечения простуды у детей. Мучает этот вопрос уже долго. Кто какими методами лечит?
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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 18:40

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Alyoona » 05 апр 2017, 21:36

Вот это Вы меня напугали(( Головная боль, температура, жар, потливость, озноб. Все стандартно.
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Anzhela
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 16:06

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Anzhela » 06 апр 2017, 16:09

Если это хронично, и повторяется довольно таки часто, может быть это у вашего ребенка какой-то особый вид гриппа. Сейчас это в литературе и медицинской практике очень популярное явление. Вот например недавно листала новостную ленту, и наткнулась на такой грипп, как гонконгский. Ужас просто. Какие симптомы у вашего чада?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6099
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение ivanes » 27 июн 2017, 11:22

Среди российских старшеклассников нет полностью здоровых людей. К таким выводам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава. Об этом во вторник, 20 июня, сообщают «Известия».

Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.
https://lenta.ru/news/2017/06/27/minzdrav/
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Куница
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:27

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Куница » Вчера, 23:22

К сожалению, для меня проблема актуальна - дочка второклассница часто болеет. К сентябрю готовимся - закаляемся, гуляем много на даче, на велике гоняет все время. А еще ингавирин в аптечке лежит. Это противовирусное. Лечились в прошлом году им. Дочка выздоравливала в два раза быстрее.
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