Сообщение ivanes » 27 июн 2017, 11:22

Среди российских старшеклассников нет полностью здоровых людей. К таким выводам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава. Об этом во вторник, 20 июня, сообщают «Известия».Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.