Лечение простуды у детей
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Лечение простуды у детей
Привет, друзья. Хотела обсудить проблему лечения простуды у детей. Мучает этот вопрос уже долго. Кто какими методами лечит?
Re: Лечение простуды у детей
Вот это Вы меня напугали(( Головная боль, температура, жар, потливость, озноб. Все стандартно.
Re: Лечение простуды у детей
Если это хронично, и повторяется довольно таки часто, может быть это у вашего ребенка какой-то особый вид гриппа. Сейчас это в литературе и медицинской практике очень популярное явление. Вот например недавно листала новостную ленту, и наткнулась на такой грипп, как гонконгский. Ужас просто. Какие симптомы у вашего чада?
Re: Лечение простуды у детей
Среди российских старшеклассников нет полностью здоровых людей. К таким выводам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава. Об этом во вторник, 20 июня, сообщают «Известия».
Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.
https://lenta.ru/news/2017/06/27/minzdrav/
Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.
https://lenta.ru/news/2017/06/27/minzdrav/
Re: Лечение простуды у детей
К сожалению, для меня проблема актуальна - дочка второклассница часто болеет. К сентябрю готовимся - закаляемся, гуляем много на даче, на велике гоняет все время. А еще ингавирин в аптечке лежит. Это противовирусное. Лечились в прошлом году им. Дочка выздоравливала в два раза быстрее.
Re: Лечение простуды у детей
А ингавирин разве есть детский? Я думала, только взрослые им лечатся, а детям - фероны.
Re: Лечение простуды у детей
Да, есть детская форма препарата. С семи лет. Школьникам можно. Нам педиатр его выписывала, так как фероны нам не помогали в принципе
Re: Лечение простуды у детей
Какая-то грустная статистики, что здоровых деток у нас почти нет. Мне кажется, всему антибиотики виной, садят детские организмы. А выписывают их даже при соплях и не очень высокой температуре.
Re: Лечение простуды у детей
Да, антибиотики - жестковато для детского организма. Лучше уж противовирусные. А интересно, для профилактики ингавирин подходит? Ну, если полкласса грипп скосил, а мой ребенок это противовирусное пьет, то не заболеет?
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