Сообщение Куница » 28 авг 2017, 23:23

Мэри писал(а): Да, антибиотики - жестковато для детского организма. Лучше уж противовирусные. А интересно, для профилактики ингавирин подходит? Ну, если полкласса грипп скосил, а мой ребенок это противовирусное пьет, то не заболеет?

Мы принимали его зимой для профилактики. Один раз, в самую эпидемию. Этот препарат также себя хорошо зарекомендовал. Реально все болели, а дочка - нет! Только через два месяца, как перестали пить - заболела простудой. В этом году тоже будем им профилактироваться в эпидемию.