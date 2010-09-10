Лечение простуды у детей
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Лечение простуды у детей
Привет, друзья. Хотела обсудить проблему лечения простуды у детей. Мучает этот вопрос уже долго. Кто какими методами лечит?
Re: Лечение простуды у детей
Вот это Вы меня напугали(( Головная боль, температура, жар, потливость, озноб. Все стандартно.
Re: Лечение простуды у детей
Если это хронично, и повторяется довольно таки часто, может быть это у вашего ребенка какой-то особый вид гриппа. Сейчас это в литературе и медицинской практике очень популярное явление. Вот например недавно листала новостную ленту, и наткнулась на такой грипп, как гонконгский. Ужас просто. Какие симптомы у вашего чада?
Re: Лечение простуды у детей
Среди российских старшеклассников нет полностью здоровых людей. К таким выводам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава. Об этом во вторник, 20 июня, сообщают «Известия».
Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.
https://lenta.ru/news/2017/06/27/minzdrav/
Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.
https://lenta.ru/news/2017/06/27/minzdrav/
Re: Лечение простуды у детей
К сожалению, для меня проблема актуальна - дочка второклассница часто болеет. К сентябрю готовимся - закаляемся, гуляем много на даче, на велике гоняет все время. А еще ингавирин в аптечке лежит. Это противовирусное. Лечились в прошлом году им. Дочка выздоравливала в два раза быстрее.
Re: Лечение простуды у детей
А ингавирин разве есть детский? Я думала, только взрослые им лечатся, а детям - фероны.
Re: Лечение простуды у детей
Да, есть детская форма препарата. С семи лет. Школьникам можно. Нам педиатр его выписывала, так как фероны нам не помогали в принципе
Re: Лечение простуды у детей
Какая-то грустная статистики, что здоровых деток у нас почти нет. Мне кажется, всему антибиотики виной, садят детские организмы. А выписывают их даже при соплях и не очень высокой температуре.
Re: Лечение простуды у детей
Да, антибиотики - жестковато для детского организма. Лучше уж противовирусные. А интересно, для профилактики ингавирин подходит? Ну, если полкласса грипп скосил, а мой ребенок это противовирусное пьет, то не заболеет?
Re: Лечение простуды у детей
Мэри писал(а):Да, антибиотики - жестковато для детского организма. Лучше уж противовирусные. А интересно, для профилактики ингавирин подходит? Ну, если полкласса грипп скосил, а мой ребенок это противовирусное пьет, то не заболеет?
Мы принимали его зимой для профилактики. Один раз, в самую эпидемию. Этот препарат также себя хорошо зарекомендовал. Реально все болели, а дочка - нет! Только через два месяца, как перестали пить - заболела простудой. В этом году тоже будем им профилактироваться в эпидемию.
Re: Лечение простуды у детей
У меня дочка каждый год заболевает, как только наступает прохладная погода и дожди. Сразу начинаются эти бесконечное лечение от соплей, от кашлей и прочих «прелестей» простуды. В этом году наша врач порекомендовала принимать эргоферон заранее, до наступления холодов и вы знаете, до сих пор держимся, не болеем
Re: Лечение простуды у детей
Сейчас вот болеют, даю и тому и другой эргоферон рассасывать http://ergoferon.ru/instruction/заболели в пятницу, вот уже прям ожили дети, сегодня даже затеяли ссору. Хорошо помогает этот препарат, но его надо с первых часов болезни давать.
Re: Лечение простуды у детей
У меня ребенок еще в детский садик ходит, лечимся Нормомедом в основном, да витаминами. А то таблетки вообще ни в какую пить не хочет.
Re: Лечение простуды у детей
А мы антибиотиками лечимся, иногда еще настойку женьшеня пьем, буквально пару капель на стакан воды, в качестве профилактики
Re: Лечение простуды у детей
Мэри писал(а):А мы антибиотиками лечимся, иногда еще настойку женьшеня пьем, буквально пару капель на стакан воды, в качестве профилактики
Ну антибиотики как-то жестко ребенку давать, тем более из-за обычной простуды, тот же нормомед действует гораздо мягче, его кстати и для укрепления иммунитета назначают иногда
Re: Лечение простуды у детей
А мне кажется проще просто из дома не выходить, тогда никак не заболеешь, как ни старайся)))
Re: Лечение простуды у детей
Куница писал(а):А мне кажется проще просто из дома не выходить, тогда никак не заболеешь, как ни старайся)))
Ну не скажите, можно легко от сквозняка заболеть, или наоборот, если не проветривать квартиру. Так что укреплять иммунитет нужно в любом случае.
Re: Лечение простуды у детей
Иду к доктору, а там уже по назначению
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