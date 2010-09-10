Лечение простуды у детей

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 18:40

Лечение простуды у детей

Сообщение Alyoona » 04 апр 2017, 18:45

Привет, друзья. Хотела обсудить проблему лечения простуды у детей. Мучает этот вопрос уже долго. Кто какими методами лечит?
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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 18:40

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Alyoona » 05 апр 2017, 21:36

Вот это Вы меня напугали(( Головная боль, температура, жар, потливость, озноб. Все стандартно.
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Anzhela
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 16:06

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Anzhela » 06 апр 2017, 16:09

Если это хронично, и повторяется довольно таки часто, может быть это у вашего ребенка какой-то особый вид гриппа. Сейчас это в литературе и медицинской практике очень популярное явление. Вот например недавно листала новостную ленту, и наткнулась на такой грипп, как гонконгский. Ужас просто. Какие симптомы у вашего чада?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7206
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение ivanes » 27 июн 2017, 11:22

Среди российских старшеклассников нет полностью здоровых людей. К таким выводам пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава. Об этом во вторник, 20 июня, сообщают «Известия».

Если в первом классе 4,3 процента школьников абсолютно здоровы и относятся к I группе здоровья, то к выпускному классу таких учащихся не остается. Также за время обучения сокращается число отнесенных ко II группе здоровья (практически здоровы) с 44,4 до 34 процентов. В то же время увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6 процентов.
https://lenta.ru/news/2017/06/27/minzdrav/
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Куница
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:27

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Куница » 24 авг 2017, 23:22

К сожалению, для меня проблема актуальна - дочка второклассница часто болеет. К сентябрю готовимся - закаляемся, гуляем много на даче, на велике гоняет все время. А еще ингавирин в аптечке лежит. Это противовирусное. Лечились в прошлом году им. Дочка выздоравливала в два раза быстрее.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Мэри » 27 авг 2017, 10:58

А ингавирин разве есть детский? Я думала, только взрослые им лечатся, а детям - фероны.
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Куница
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:27

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Куница » 27 авг 2017, 22:18

Да, есть детская форма препарата. С семи лет. Школьникам можно. Нам педиатр его выписывала, так как фероны нам не помогали в принципе
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ДенК
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 12:04

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение ДенК » 28 авг 2017, 09:41

Какая-то грустная статистики, что здоровых деток у нас почти нет. Мне кажется, всему антибиотики виной, садят детские организмы. А выписывают их даже при соплях и не очень высокой температуре.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Мэри » 28 авг 2017, 17:56

Да, антибиотики - жестковато для детского организма. Лучше уж противовирусные. А интересно, для профилактики ингавирин подходит? Ну, если полкласса грипп скосил, а мой ребенок это противовирусное пьет, то не заболеет?
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Куница
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:27

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Куница » 28 авг 2017, 23:23

Мэри писал(а):Да, антибиотики - жестковато для детского организма. Лучше уж противовирусные. А интересно, для профилактики ингавирин подходит? Ну, если полкласса грипп скосил, а мой ребенок это противовирусное пьет, то не заболеет?

Мы принимали его зимой для профилактики. Один раз, в самую эпидемию. Этот препарат также себя хорошо зарекомендовал. Реально все болели, а дочка - нет! Только через два месяца, как перестали пить - заболела простудой. В этом году тоже будем им профилактироваться в эпидемию.
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Торпеда » 25 окт 2017, 12:54

У меня дочка каждый год заболевает, как только наступает прохладная погода и дожди. Сразу начинаются эти бесконечное лечение от соплей, от кашлей и прочих «прелестей» простуды. В этом году наша врач порекомендовала принимать эргоферон заранее, до наступления холодов и вы знаете, до сих пор держимся, не болеем
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение sol » 29 окт 2017, 20:29

Сейчас вот болеют, даю и тому и другой эргоферон рассасывать http://ergoferon.ru/instruction/заболели в пятницу, вот уже прям ожили дети, сегодня даже затеяли ссору. Хорошо помогает этот препарат, но его надо с первых часов болезни давать.
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YoungP
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:15

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение YoungP » 21 ноя 2017, 13:35

У меня ребенок еще в детский садик ходит, лечимся Нормомедом в основном, да витаминами. А то таблетки вообще ни в какую пить не хочет.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Мэри » 22 ноя 2017, 13:16

А мы антибиотиками лечимся, иногда еще настойку женьшеня пьем, буквально пару капель на стакан воды, в качестве профилактики
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YoungP
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:15

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение YoungP » 22 ноя 2017, 13:20

Мэри писал(а):А мы антибиотиками лечимся, иногда еще настойку женьшеня пьем, буквально пару капель на стакан воды, в качестве профилактики

Ну антибиотики как-то жестко ребенку давать, тем более из-за обычной простуды, тот же нормомед действует гораздо мягче, его кстати и для укрепления иммунитета назначают иногда
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Куница
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:27

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Куница » 22 ноя 2017, 14:07

А мне кажется проще просто из дома не выходить, тогда никак не заболеешь, как ни старайся)))
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YoungP
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:15

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение YoungP » 22 ноя 2017, 14:08

Куница писал(а):А мне кажется проще просто из дома не выходить, тогда никак не заболеешь, как ни старайся)))

Ну не скажите, можно легко от сквозняка заболеть, или наоборот, если не проветривать квартиру. Так что укреплять иммунитет нужно в любом случае.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение LitvinA » 23 янв 2018, 11:14

Иду к доктору, а там уже по назначению
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Лечение простуды у детей

Сообщение Lira » 21 минуту назад

Я тоже могу предложить попробовать Эргоферон. Он безопасный для деток и самое главное помогает за короткий промежуток времени. Ну по крайне мере, нас он не разочаровал по сей день!
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