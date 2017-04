Сообщение LiluunaNal » 14 минут назад

Малыши - цветы жизни

Детки – цветы жизни, Недаром так молвят, Не надо излишней тут харизмы, Все детки – наш цветущий сад

Вот семена, обычные, простые, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы

С любовью, трепетно и лаского, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним конечно, Красивый, огненный цветок

Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветы

Ухмылку мы даровать им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро

И вот мы лицезреем результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветочки!

Детки – цветы жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то помнить рад

Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В деток необходимо просто втюриться, Дать им сердечко свое

Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук

© Copyright: Анастасия Раевская 2014 Свидетельство о публикации №114020406697

Портал Стихи ру предоставляет авторам возможность вольной публикации своих литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского договора Все права автора на произведения принадлежат авторам и охраняются законом Перепечатка произведений вероятна только с согласия его создателя, к которому вы можете обратиться на его авторской страничке Ответственность за тексты произведений авторы несут без помощи других на основании правил публикации и русского законодательства Вы также сможете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией

Ежедневная аудитория портала Стихи ру – порядка 200 тыщ посетителей, которые в общей сумме просматривают более 2-ух миллионов страничек по данным счетчика посещаемости, который размещен справа от этого текста В каждой графе обозначено по две числа: количество просмотров и количество посетителей

© Все права принадлежат авторам, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Русского союза писателей 18+



tolemisar ru/chto/kak-podklychit-proektor-k-kompyteru-esli-net-hdmi/ Как подключить проектор к компьютеру если нет hdmi

mnogomayme ru/chto/kak-slepit-iz-plastilina-kuklu-monster-hay/ Как слепить из пластилина куклу монстер хай

maybevsme ru/kogda/sumerki-ne-proshu-ne-kogda/ Сумерки не прощу не когда

mnogomayme ru/chto/kto-silnee-beliy-lev-ili-beliy-tigr/ Кто сильнее белый лев или белый тигр

maybevsme ru/kogda/v-chem-zaklychaetsya-otlichie-assortimenta-ot-nomenklaturi/ В чем заключается отличие ассортимента от номенклатуры



mnogomayme ru/chto/chto-takoe-metodicheskie-rekomendacii-k-uroku-matematiki/ Что такое методические рекомендации к уроку математики

tolemisar ru/kogda/kak-pereimenovat-papku-moi-dokumenti-na-angliyskiy-v-windows-7/ Как переименовать папку мои документы на английский в windows 7

tolemisar ru/chto/gde-v-rossii-osobenno-chasto-vstrechaytsya-livnevie-dojdi/ Где в россии особенно часто встречаются ливневые дожди

acupaduka ru/pochemu/kuda-poyti-v-moskvu-s-detmi-besplatno/ Куда пойти в москву с детьми бесплатно

tolemisar ru/kogda/kogda-perevedut-do-polutora-2015-god/ Когда переведут до полутора 2015 год



igrodel xyz/forum php?mod=viewthread&tid=7553&extra= mobile spy app store

realtyluv com/index php/topic,438 new html#new does cell spy monitoring software work

porechie info/forum/profile php?mode=viewprofile&u=1339 mobile spy pour android

helpdesk voneus com/forum/viewtopic php?f=3&t=28939 spy cam java mobile

umtsnet info/forum html?func=view&catid=3&id=32197#32197 refog keylogger fur android



agurnaya ru/podelki-iz-zubochistok-chto-i-kak-mozhno-sdelat-svoimi-rukami/ поделки из зубочисток

agurnaya ru/1/art/cherez-uchastok-cepi-techet-postoyanniy-tok-4-a-chto-pokazivaet-221/ через участок цепи течет постоянный ток i=10

agurnaya ru/1/art/kak-dobavit-v-besedu-vk-cheloveka-kotorogo-net-v-druzyah/ как добавить в беседу человека которого нет в друзьях

agurnaya ru/1/art/v-chem-sushnost-prodrazverstki-chem-ona-otlichaetsya-ot-diktaturi/ в чем сущность продразверстки

agurnaya ru/1/art/chto-takoe-koordinatnie-vektori-chemu-ravni-koordinati-koordinatnih-242/ чему равны координаты координатных векторов

agurnaya ru/1/art/a1-chem-obyasnyaetsya-vzaimodeystvie-dvuh-parallelnih-provodnikov-s-537/ чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным током



facebook com/Iphonettracker/ find my iphone samsung

facebook com/Iphonettracker/ find my iphone check

facebook com/Iphonettracker/ find my iphone apple

facebook com/Iphonettracker/ find my iphone android