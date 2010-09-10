Автоматический сервис продвижения(раскрутки). 18 соц сетей! Бонус местным!
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Автоматический сервис продвижения(раскрутки). 18 соц сетей! Бонус местным!
Внимание! Местным пользователям 100 подписчикоов бесплатно! Кому интересно предложение регистрируйтесь на сайте vk-ok-smm.ru, по контактам скидывайте свой логин на сервисе и я пополню вам баланс!
P.S. В теме только отзывы, все вопросы в личку!
Vk-ok-smm.ru - это удобный автоматический сервис для продвижения в социальных сетях. Теперь вам не нужно по долгу ждать исполнителя, что бы обработать ваш заказ. Просто зарегистрируйтесь и создайте задание (среднее время обработки 10-60 мин).. Мы поддерживаем множество услуг в 18 социальных сетях.
http://vk-ok-smm.ru
Список поддерживаемых ресурсов:
- Ok
- Vk
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube
- Google Plus
- Vine
- Soundcloud
- Pinterest
- Snapchat
- Linkedin
- Vimeo
- Periscope
- Telegram
- Dailymotion
- Twitch
- Other
Поможем вам увеличить поведенческие факторы у вас на проекте.
Лайки.
Подписчики.
Репосты.
Просмотры.
Частичный прайс:
VK
Вступившие в группу или друзья (эконом без гарантий). 100шт 15 руб.
Просмотры видео 100 просмотров 10 руб.
Лайки на фото 100 шт 8 руб.
ОК
Друзья, лайки, вступившие в группу 15 руб 100 шт.
Ютуб.
Дизлайки 10 шт 15 руб.
Лайки 25 шт 25 руб.
Просмотры на выбор Германия, франция, США 1 000 шт 170р
Просмотры Россия 150р
Используем только современные инструменты, что позволяет делать продвижение безопасным и качественным.
Предоставляем услуги с гарантией.
Контакты: vk-ok-smm@yandex.ru skype alexbugaev11 +79887461957 (телефон + WhatsApp)
P.S. В теме только отзывы, все вопросы в личку!
Vk-ok-smm.ru - это удобный автоматический сервис для продвижения в социальных сетях. Теперь вам не нужно по долгу ждать исполнителя, что бы обработать ваш заказ. Просто зарегистрируйтесь и создайте задание (среднее время обработки 10-60 мин).. Мы поддерживаем множество услуг в 18 социальных сетях.
http://vk-ok-smm.ru
Список поддерживаемых ресурсов:
- Ok
- Vk
- YouTube
- Google Plus
- Vine
- Soundcloud
- Snapchat
- Vimeo
- Periscope
- Telegram
- Dailymotion
- Twitch
- Other
Поможем вам увеличить поведенческие факторы у вас на проекте.
Лайки.
Подписчики.
Репосты.
Просмотры.
Частичный прайс:
VK
Вступившие в группу или друзья (эконом без гарантий). 100шт 15 руб.
Просмотры видео 100 просмотров 10 руб.
Лайки на фото 100 шт 8 руб.
ОК
Друзья, лайки, вступившие в группу 15 руб 100 шт.
Ютуб.
Дизлайки 10 шт 15 руб.
Лайки 25 шт 25 руб.
Просмотры на выбор Германия, франция, США 1 000 шт 170р
Просмотры Россия 150р
Используем только современные инструменты, что позволяет делать продвижение безопасным и качественным.
Предоставляем услуги с гарантией.
Контакты: vk-ok-smm@yandex.ru skype alexbugaev11 +79887461957 (телефон + WhatsApp)
1 сообщение • Страница 1 из 1
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