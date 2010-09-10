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vkoksmm1 Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 19:07 Автоматический сервис продвижения(раскрутки). 18 соц сетей! Бонус местным! Цитата Сообщение vkoksmm1 » 23 минуты назад



P.S. В теме только отзывы, все вопросы в личку!







Vk-ok-smm.ru - это удобный автоматический сервис для продвижения в социальных сетях. Теперь вам не нужно по долгу ждать исполнителя, что бы обработать ваш заказ. Просто зарегистрируйтесь и создайте задание (среднее время обработки 10-60 мин).. Мы поддерживаем множество услуг в 18 социальных сетях.

http://vk-ok-smm.ru



Список поддерживаемых ресурсов:



- Ok

- Vk

- Facebook

- Twitter

- Instagram

- YouTube

- Google Plus

- Vine

- Soundcloud

- Pinterest

- Snapchat

- Linkedin

- Vimeo

- Periscope

- Telegram

- Dailymotion

- Twitch

- Other

Поможем вам увеличить поведенческие факторы у вас на проекте.



Лайки.



Подписчики.



Репосты.



Просмотры.



Частичный прайс:



VK

Вступившие в группу или друзья (эконом без гарантий). 100шт 15 руб.

Просмотры видео 100 просмотров 10 руб.

Лайки на фото 100 шт 8 руб.



ОК

Друзья, лайки, вступившие в группу 15 руб 100 шт.



Ютуб.

Дизлайки 10 шт 15 руб.

Лайки 25 шт 25 руб.

Просмотры на выбор Германия, франция, США 1 000 шт 170р

Просмотры Россия 150р







Используем только современные инструменты, что позволяет делать продвижение безопасным и качественным.



Предоставляем услуги с гарантией.





Контакты: Внимание! Местным пользователям 100 подписчикоов бесплатно! Кому интересно предложение регистрируйтесь на сайте vk-ok-smm.ru, по контактам скидывайте свой логин на сервисе и я пополню вам баланс!P.S. В теме только отзывы, все вопросы в личку!Vk-ok-smm.ru - это удобный автоматический сервис для продвижения в социальных сетях. Теперь вам не нужно по долгу ждать исполнителя, что бы обработать ваш заказ. Просто зарегистрируйтесь и создайте задание (среднее время обработки 10-60 мин).. Мы поддерживаем множество услуг в 18 социальных сетях.Список поддерживаемых ресурсов:- Ok- Vk- Facebook- Twitter- Instagram- YouTube- Google Plus- Vine- Soundcloud- Pinterest- Snapchat- Linkedin- Vimeo- Periscope- Telegram- Dailymotion- Twitch- OtherПоможем вам увеличить поведенческие факторы у вас на проекте.Лайки.Подписчики.Репосты.Просмотры.Частичный прайс:VKВступившие в группу или друзья (эконом без гарантий). 100шт 15 руб.Просмотры видео 100 просмотров 10 руб.Лайки на фото 100 шт 8 руб.ОКДрузья, лайки, вступившие в группу 15 руб 100 шт.Ютуб.Дизлайки 10 шт 15 руб.Лайки 25 шт 25 руб.Просмотры на выбор Германия, франция, США 1 000 шт 170рПросмотры Россия 150рИспользуем только современные инструменты, что позволяет делать продвижение безопасным и качественным.Предоставляем услуги с гарантией.Контакты: vk-ok-smm@yandex.ru skype alexbugaev11 +79887461957 (телефон + WhatsApp) Вернуться к началу

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