Теплицы из поликарбоната

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teplitcaua
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 38 минут назад

Теплицы из поликарбоната

Сообщение teplitcaua » 36 минут назад

Арочная теплица из поликарбоната являются обязательным атрибутом не только фермерского хозяйства но и дачного участка.

Производитель теплиц предлагает теплицы под ключ на заказ и со склада.

Справки по телефону: +38(096)384-64-65
Теплицы из поликарбоната http://ekotec.com.ua/
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