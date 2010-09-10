PHP/symphony программиста приглашаем в команду

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
test_liliana2
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 15:15

PHP/symphony программиста приглашаем в команду

Сообщение test_liliana2 » Вчера, 23:39

Удаленно, по договоренности.

В перспективе, ВОЗМОЖНЫ, поездки в США...

Контакты через skype: homeinvest99

С уважением, Елена.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя