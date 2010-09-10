PHP/symphony программиста приглашаем в команду
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 15:15
PHP/symphony программиста приглашаем в команду
Удаленно, по договоренности.
В перспективе, ВОЗМОЖНЫ, поездки в США...
Контакты через skype: homeinvest99
С уважением, Елена.
В перспективе, ВОЗМОЖНЫ, поездки в США...
Контакты через skype: homeinvest99
С уважением, Елена.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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