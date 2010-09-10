QA тестировщик, дистанционно!
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 15:15
QA тестировщик, дистанционно!
Необходим опыт не менее 1 года:
1. Тестирования веб-сервисов
2. Написания автоматических тестов
Желательно знание английского языка.
Внимание: контракт, аутсорсинг.
Контакт через skype: homeinvest99
С уважением, Елена.
1. Тестирования веб-сервисов
2. Написания автоматических тестов
Желательно знание английского языка.
Внимание: контракт, аутсорсинг.
Контакт через skype: homeinvest99
С уважением, Елена.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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