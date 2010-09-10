QA тестировщик, дистанционно!

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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test_liliana2
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 15:15

QA тестировщик, дистанционно!

Сообщение test_liliana2 » Вчера, 23:52

Необходим опыт не менее 1 года:

1. Тестирования веб-сервисов
2. Написания автоматических тестов

Желательно знание английского языка.

Внимание: контракт, аутсорсинг.

Контакт через skype: homeinvest99

С уважением, Елена.
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