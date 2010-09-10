QA тестировщик, дистанционно!
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 15:15
QA тестировщик, дистанционно!
Необходим опыт не менее 1 года:
1. Тестирования веб-сервисов
2. Написания автоматических тестов
Желательно знание английского языка.
Внимание: контракт, аутсорсинг.
Контакт через skype: homeinvest99
С уважением, Елена.
1. Тестирования веб-сервисов
2. Написания автоматических тестов
Желательно знание английского языка.
Внимание: контракт, аутсорсинг.
Контакт через skype: homeinvest99
С уважением, Елена.
Нужен совет.
Можно поподробней?
П С
Прошёл недавно mrt-rus info/ мрт химки цены приемлимые
П С
Прошёл недавно mrt-rus info/ мрт химки цены приемлимые
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
- Откуда: Slovenia
- Контактная информация:
Рулонные шторы в Сальске
РњРѕРЅС‚Р°Р¶ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєР° РїР»Р°СЃС‚РёРєРѕРІС‹С… РѕРєРѕРЅ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ С„РёСЂРјР° Р’Р°С€Рё РќРѕРІС‹Рµ РћРєРЅР°
РќР°С‚СЏР¶РЅС‹Рµ РїРѕС‚РѕР»РєРё РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р·Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ СЂСѓР»РѕРЅРЅС‹Рµ С€С‚РѕСЂС‹ РІ СЃР°Р»СЊСЃРєРµ, РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ СЂСѓР»РѕРЅРЅС‹Рµ С€С‚РѕСЂС‹ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ, СЂСѓР»РѕРЅРЅС‹Рµ С€С‚РѕСЂС‹ РЅР° Р·Р°РєР°Р· РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
РѕС‚РґРµР»РєР° Р±Р°Р»РєРѕРЅРѕРІ РІ СЃР°Р»СЊСЃРєРµ, РѕС‚РґРµР»РєР° Р±Р°Р»РєРѕРЅРѕРІ Рё Р»РѕРґР¶РёР№ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ, РѕС‚РґРµР»РєР° Р»РѕРґР¶РёР№ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
РќР°С‚СЏР¶РЅС‹Рµ РїРѕС‚РѕР»РєРё РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р·Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ СЂСѓР»РѕРЅРЅС‹Рµ С€С‚РѕСЂС‹ РІ СЃР°Р»СЊСЃРєРµ, РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ СЂСѓР»РѕРЅРЅС‹Рµ С€С‚РѕСЂС‹ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ, СЂСѓР»РѕРЅРЅС‹Рµ С€С‚РѕСЂС‹ РЅР° Р·Р°РєР°Р· РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
РѕС‚РґРµР»РєР° Р±Р°Р»РєРѕРЅРѕРІ РІ СЃР°Р»СЊСЃРєРµ, РѕС‚РґРµР»РєР° Р±Р°Р»РєРѕРЅРѕРІ Рё Р»РѕРґР¶РёР№ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ, РѕС‚РґРµР»РєР° Р»РѕРґР¶РёР№ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость