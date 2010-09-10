Сообщение test_liliana2 » Сегодня, 01:40

Необходим опыт не менее 1 года:



1. Тестирования веб-сервисов

2. Написания автоматических тестов



Желательно знание английского языка.



Внимание: контракт, аутсорсинг.



Контакт через skype: homeinvest99



С уважением, Елена.