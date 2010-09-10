Сообщение egorter2000 » 15 минут назад

Специальная фиксированная цена для участников этого форума 500 руб.



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От вас нужно:

1. Фото (скан) свидетельства о регистрации транспортного средства с двух сторон .

2. Пробег транспортного средства

3. Марку шин (без размерности)

4. Тип топлива (бензин, дизель, газ)

5. Указать, если нужно, используется ли авто в такси

6. Тип тормозной системы

7. Контактный телефон

Стоимость 500 рублей переводом на карту или яндекс деньги после получения и проверки скана диагностической карты.



Высокую оперативность ответа не гарантирую, может так получиться, что смогу ответить только спустя 6 часов, если нужно срочно - звоните по телефону 89009680624, или пишите вк vk.com/id398838821