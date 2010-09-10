Техосмотр для ОСАГО - Диагностическая карта

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
egorter2000
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 12:51

Техосмотр для ОСАГО - Диагностическая карта

Сообщение egorter2000 » 15 минут назад

Специальная фиксированная цена для участников этого форума 500 руб.

Обращаться в личку форума.

От вас нужно:
1. Фото (скан) свидетельства о регистрации транспортного средства с двух сторон .
2. Пробег транспортного средства
3. Марку шин (без размерности)
4. Тип топлива (бензин, дизель, газ)
5. Указать, если нужно, используется ли авто в такси
6. Тип тормозной системы
7. Контактный телефон
Стоимость 500 рублей переводом на карту или яндекс деньги после получения и проверки скана диагностической карты.

Высокую оперативность ответа не гарантирую, может так получиться, что смогу ответить только спустя 6 часов, если нужно срочно - звоните по телефону 89009680624, или пишите вк vk.com/id398838821
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 1 гость