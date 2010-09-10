Техосмотр для ОСАГО - Диагностическая карта
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 12:51
Техосмотр для ОСАГО - Диагностическая карта
Специальная фиксированная цена для участников этого форума 500 руб.
Обращаться в личку форума.
От вас нужно:
1. Фото (скан) свидетельства о регистрации транспортного средства с двух сторон .
2. Пробег транспортного средства
3. Марку шин (без размерности)
4. Тип топлива (бензин, дизель, газ)
5. Указать, если нужно, используется ли авто в такси
6. Тип тормозной системы
7. Контактный телефон
Стоимость 500 рублей переводом на карту или яндекс деньги после получения и проверки скана диагностической карты.
Высокую оперативность ответа не гарантирую, может так получиться, что смогу ответить только спустя 6 часов, если нужно срочно - звоните по телефону 89009680624, или пишите вк vk.com/id398838821
Обращаться в личку форума.
От вас нужно:
1. Фото (скан) свидетельства о регистрации транспортного средства с двух сторон .
2. Пробег транспортного средства
3. Марку шин (без размерности)
4. Тип топлива (бензин, дизель, газ)
5. Указать, если нужно, используется ли авто в такси
6. Тип тормозной системы
7. Контактный телефон
Стоимость 500 рублей переводом на карту или яндекс деньги после получения и проверки скана диагностической карты.
Высокую оперативность ответа не гарантирую, может так получиться, что смогу ответить только спустя 6 часов, если нужно срочно - звоните по телефону 89009680624, или пишите вк vk.com/id398838821
1 сообщение • Страница 1 из 1
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