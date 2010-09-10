Сообщение WalterAgoli » Сегодня, 03:06

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Компоненты газоблока должны быть требовательно отобраны его производителем и все мы требовательно смотрит за соблюдением технологии производства данных строительных материалов, для того чтобы наши покупатели обретали исключительно самую наилучшую продукцию Для изготовления газобетона применяют смесь из портландцемента, тонкозернистого песка, воды, негашеной извести и пасты из алюминиевой пудры Все элементы в газобетонном смесителе смешиваются до гомогенного состояния После этого эту газобетонную смесь разливают по особым формам, где под действием химической реакции происходит вспучивание и увеличение в объеме сей строительной смеси, а также её предварительное затвердение Изготовление газоблоков чаще всего осуществляется на заводах-изготовителях а автоклавных печах при использовании высоких температурах пара и его высоком давлении В последствии выходят автоклавные газоблоки пеноблоки же, которые выполнены из пенобетона - одного из главных соперников газобетона изготавливают чаще всего на строительной площадке неавтоклавным методом, что сильно удешевляет возведение, но немаловажно воздействует и на крепость возведений Автоклавный газобетон превосходит его по своим прочностным свойствам





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