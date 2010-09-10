Сообщение ThomasSot » 35 минут назад

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Уже более восьми лет мы успешно занимаемся созданием, оптимизацией и продвижением сайтов в интернете

За время работы на рынке интернет-услуг мы накопили изрядный опыт поискового продвижения сайтов в топ самых разных тематик: от промышленного производства до мелкой розницы Поэтому, каким бы ни был ваш сайт, мы проведем его аудит и расскажем, что потребуется для эффективной совместной работы



Продвижение сайта (поисковое продвижение сайтов) – вывод его страниц на первые места в результатах выдачи поисковых систем по ключевым запросам Цель раскрутки – привлечь как можно больше посетителей, заинтересованных в вашем продукте, и увеличить прибыльность сайта



Чтобы ресурс оказался на первых местах в результатах поиска, требуется несколько месяцев подготовки Поисковое продвижение сайта – это долгосрочная инвестиция, оценить эффективность которой вы сможете только через 4-6 месяцев Выбирая, кому доверить раскрутку сайта



Мы предлагаем вам скидки по всем нашим тарифам



Cкидки по тарифам достигают от 20% до 50% от стоимости услуги по продвижению вашего сайта



Мы предлагаем своим клиентам большой выбор тарифов по доступным ценам:



Регистрация в каталогах бесплатно

Автоматическая регистрация в каталогах

Регистрация в каталогах сайтов

Регистрация в каталогах статей

Рассылка на доски объявлений

Социальные закладки - рассылка в социальные сети



Купить трафик на сайт:

Трафик на сайт-Украина

Трафик на сайт-Украина

24500-35000 уникальных посетителей на ваш сайт



Понижение alexa rank:

Alexa Rank 100,000 (±10,000)

Alexa Rank 80,000 (±10,000)

Alexa Rank 50,000 (±10,000)



Регистрация в трастовых сайтах

Регистрация профилей на зарубежных форумах

Регистрация профилей на сайтах с Яндекс каталога

Регистрация профилей на DLE сайтах

Тематический подбор форумов и сайтов для продвижения вашего сайта

Гарантированное поднятие ТИЦ сайта на 30-90 пунктов



Услуги копирайтинга

Составление описаний для сайта на английском и русском языке



Контекстная реклама в Google

Контекстная реклама в Яндекс

Комплексное продвижение интернет проектов





Полный список тарифов вы можете посмотреть у нас на сайте



webrega ru/catalog/view/332 Для заказа этих тарифов вы должны зарегистрироваться на сайте Webrega ru и создать проект в меню- vip регистрация и оплатить согласно выбранному тарифу



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