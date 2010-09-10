Пром. Aльпинисты 89308724762 Рязань выполнят высотные работы: Герметизация межпанельных швов, ремонт крыш и замена кровл
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Пром. Aльпинисты 89308724762 Рязань выполнят высотные работы: Герметизация межпанельных швов, ремонт крыш и замена кровл
Пром. Aльпинисты 89308724762 Рязань
выполнят высотные работы:
Окна: ( Мойка, клининг, герметизация силиконом, установка окон). Кондиционеры (монтаж, ремонт).
Герметизация межпанельных швов, ремонт крыш и замена кровли балконов, козырьков, устранение течи, утепление.
Фасад: ( ремонт трещин, установка отливов, очистка от высолов. Сэндвич панели, сайдинг, комплексный ремонт. (штукатурка, шпаклевка, покраска).
Спил дерева. Монтаж рекламы. Буквы,
Рекламный Баннер вывеска (изготовление, размещение).
Освещение, иллюминация! 8(960)5676160 еж.8.00-23.00
выполнят высотные работы:
Окна: ( Мойка, клининг, герметизация силиконом, установка окон). Кондиционеры (монтаж, ремонт).
Герметизация межпанельных швов, ремонт крыш и замена кровли балконов, козырьков, устранение течи, утепление.
Фасад: ( ремонт трещин, установка отливов, очистка от высолов. Сэндвич панели, сайдинг, комплексный ремонт. (штукатурка, шпаклевка, покраска).
Спил дерева. Монтаж рекламы. Буквы,
Рекламный Баннер вывеска (изготовление, размещение).
Освещение, иллюминация! 8(960)5676160 еж.8.00-23.00
1 сообщение • Страница 1 из 1
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