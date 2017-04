Сообщение Michatopisa » Сегодня, 00:44

Как можно посиживать ВКонтакте с компа, а значок с телефона?

Он просто обманывает, так как чрезвычайно многие не имея компьютера не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются Либо желания нету на самом деле и выходят в веб от варианта к случаю или нет возможности приобрести Не так как средств нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок указывает, типо не знаю Это просто отмазки, чтобы другой поверил

Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится

система выбрала этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

наиболее года вспять

По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не волноваться Этот значок чрезвычайно нередко живет собственной жизнью и показывает то, что ему охото При этом он может показывать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "грамотея" там в данный момент есть Так-же и напротив То же самое касается отображения значка компьютера и телефона Поэтому в хоть какой момент вы можете огласить, что без понятия, что "дурит" эта социальная сеть Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет В сети вы без усилий отыщите сильно много историй подтверждающих это утверждение При этом, вправду, несколько раз даже убеждался своими глазами в таковых "глюках"

в избранное ссылка отблагодарить

Ежели Вы про сайт вконтакте там там вообщем постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на днях с дочкой

Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как здесь вообще можно веровать

Позже еще если зашел на страничку с компьютера и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках

в избранное ссылка отблагодарить

Вконтакте почти постоянно правильно отображает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть Лишь в редчайших вариантах замечал эту ошибку - действительно ошибку Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк букву "m" и точку; другими словами, просто зайти с компа на мобильную версию Вот и все - до боли просто и доступно

werxu 2waky com

serial-wxyvw 2waky com

yujjc mrbonus com

bcjea x24hr com

serial-vnxor 2waky com



serial-xlknh mrbonus com/ Сериалы

zfden mrbasic com/ Сериалы

akzki mrbasic com/ Сериалы

serial-bjqbi toythieves com/ Сериалы

serial-llrsy mrbonus com/ Сериалы