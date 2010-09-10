Черный список работников -1) Радонежский Анатолий Анатольевич
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Черный список работников -1) Радонежский Анатолий Анатольевич
Раз тема о работодателях есть предлагаю обсудить и недобросовестных работников
1)Радонежский Анатолий Анатольевич
г.Рязань
tolikraa
tolikrx
raa-62
https://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/133505/
Обманом присвоил денежные средства компании, пропал, звонки и сообщения игнорит (февраль 2017). И это после нескольких лет работы (видимо нашел новую более высокооплачиваемую и решил напоследок украсть деньги).
Как программист крайне медленный (данный ему проект практически не развивался все это время), содержать его не выгодно. Кроме этого болел очень часто как детсадовец (где то треть времени). Рассказывал, что укрывается от алиментов (платит какие то копейки) и по молодости промышлял написанием вирусов и воровством денег с webmoney.. Как выяснилось позже кинул еще несколько организаций, вот одна из них https://feedback.hh.ru/problem/details/id/169790
Вконтакте удалился после очередного кидка..
1)Радонежский Анатолий Анатольевич
г.Рязань
tolikraa
tolikrx
raa-62
https://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/133505/
Обманом присвоил денежные средства компании, пропал, звонки и сообщения игнорит (февраль 2017). И это после нескольких лет работы (видимо нашел новую более высокооплачиваемую и решил напоследок украсть деньги).
Как программист крайне медленный (данный ему проект практически не развивался все это время), содержать его не выгодно. Кроме этого болел очень часто как детсадовец (где то треть времени). Рассказывал, что укрывается от алиментов (платит какие то копейки) и по молодости промышлял написанием вирусов и воровством денег с webmoney.. Как выяснилось позже кинул еще несколько организаций, вот одна из них https://feedback.hh.ru/problem/details/id/169790
Вконтакте удалился после очередного кидка..
1 сообщение • Страница 1 из 1
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