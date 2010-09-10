Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспортам

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MaraPioxy
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 07 апр 2017, 18:14

Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспортам

Сообщение MaraPioxy » 33 минуты назад

Депутат Виталий Милонов внёс в Госдуму законопроект, по которому предлагается регистрировать в соцсетях только при наличии паспорта. В тексте документа указывается, что аккаунтов детей младше 14 лет вообще не должно быть. Автор законопроекта заявил, что такое предложение связано с распространением "групп смерти". Кроме того, по его словам, в соцсетях трудные подростки влияют на своих сверстников, склоняя их к употреблению алкоголя и наркотиков. — Чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности, — подчёркивается в тексте документа.
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