Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспортам
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Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспортам
Депутат Виталий Милонов внёс в Госдуму законопроект, по которому предлагается регистрировать в соцсетях только при наличии паспорта. В тексте документа указывается, что аккаунтов детей младше 14 лет вообще не должно быть. Автор законопроекта заявил, что такое предложение связано с распространением "групп смерти". Кроме того, по его словам, в соцсетях трудные подростки влияют на своих сверстников, склоняя их к употреблению алкоголя и наркотиков. — Чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности, — подчёркивается в тексте документа.
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Читать на Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспортам
1 сообщение • Страница 1 из 1
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