ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Масштабный план строительства комплекса на 6 секций + две свечки по 20 с лишним этажей и детский сад под окном. Звучит заманчиво ? Вот только строительство первой длится уже 3 год и дом должен быть сдан якобы в апреле(по документам), а если повезет летом, но в половине квартир нет даже окон пол не залит и вентиляция не заложена до сих пор, а потолке туалета дыра на соседний этаж)). Все облазил ни одного отзыва по данному объекту нигде нет. Цены по 34 тыс за квадрат и при это очень хорошие планировки. Дамы и господа у кого то есть хоть какая то минимальная инфа по данному объекту ? Или я единственный кто купил квартиру в этом возможном долгострое ? Квартиры продаются через подрядчиков или агенства подрядчиков. В доме 13 этажей, а по декларации 10) Отпишитесь кто что думает и нормально ли это вообще ? Важно мнение каждого, особенно тех кто купил там квартиру. Спасибо !
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Насчет этажности: им разрешили 3 этажа достроить и поэтому сдвинули срок сдачи первой секции. Я сам завтра поеду договор подписывать, но уже на вторую секцию. Сегодня был на стройке, работы полным ходом идут. Да и так каждый день там езжу, даже зимой стройка шла. Дырок в потолке не увидел) А в вашей секции уже вроде всё выкуплено, кроме пары квартир. Надеюсь всё будет гуд)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Насчет этажности: им разрешили 3 этажа достроить и поэтому сдвинули срок сдачи первой секции. Я сам завтра поеду договор подписывать, но уже на вторую секцию. Сегодня был на стройке, работы полным ходом идут. Да и так каждый день там езжу, даже зимой стройка шла. Дырок в потолке не увидел) А в вашей секции уже вроде всё выкуплено, кроме пары квартир. Надеюсь всё будет гуд)
Если такими темпами, то может и сдадут к ноябрю. Работы внутри еще ооочень много. Сейчас все вниманию они уделяют возведению второй секции. Непонятка так же с дальнейшим благоустройством, так как от подъезда начинается спуск вниз причем конкретный такой, следовательно когда асфальт закатают во время дождя вся вода будет собираться на территории детской площадки. Это самый веселый застройщик с которым приходилось когда либо работать. Так же витражные окна это для вида, учитываю их толщину зимой на балконе будет как на улице. Так что еще вкладываться придется в окна.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Я сегодня посмотрел срок сдачи первой секции - IV квартал 2017. Вторую я думаю сдадут I квартал 2019. Мне кажется, они сейчас поднимут вторую секцию, чтобы продажи были (в первой всё продано), затем опять на первую перекинутся - добьют, потом третью начнут, вторую доделывать будут. 25-этажки ЖК Северный по такой же схеме возводят.
А может и раньше вторую сдадут, она меньше, подготовительных работ уже столько не требовалось, коммуникации с первой перекинут. Посмотрим)
А может и раньше вторую сдадут, она меньше, подготовительных работ уже столько не требовалось, коммуникации с первой перекинут. Посмотрим)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Я сегодня посмотрел срок сдачи первой секции - IV квартал 2017. Вторую я думаю сдадут I квартал 2019. Мне кажется, они сейчас поднимут вторую секцию, чтобы продажи были (в первой всё продано), затем опять на первую перекинутся - добьют, потом третью начнут, вторую доделывать будут. 25-этажки ЖК Северный по такой же схеме возводят.
А может и раньше вторую сдадут, она меньше, подготовительных работ уже столько не требовалось, коммуникации с первой перекинут. Посмотрим)
насчет третьей хз. Там после второй вроде были планы свечку строить, только вот с расселением там запара.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Расселятся не хотят?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Расселятся не хотят?
расселять не хотят)) Девать их некуда. А жильцы уже молятся на то что бы быстрее их расселили из этих сараев. Зато когда все построят, красота какая будет. Целый комплекс на островке. Быстрей бы уже.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Так-то да, красивый комплекс будет)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
А я тоже во 2 секции купила квартиру, переживаю правда, что все в затяг пойдет, но хочется верить в хорошее. Ну а так, у всех застройщиков сроки срываются, главное чтоб ненамного, да и покачественнее строили. Информации про застройщика маловато, я кому не скажу, что у них квартиру купила, все говорят, что за компания такая-не слышали. Вот и раскупают плоховато.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
ооо заказуха подъехала)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Я купила квартиру в 1 секции, в марте приезжали смотрели планировку, так сказать воочию, прораб нас проводил все показал. По срокам сказал, что будут стараться до отопительного сезона нового сдать 1 секцию. Жаль конечно, что так затянули, но надеюсь, уже скоро сдадут))
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