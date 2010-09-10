Сообщение Rehan » 10 апр 2017, 17:47

Масштабный план строительства комплекса на 6 секций + две свечки по 20 с лишним этажей и детский сад под окном. Звучит заманчиво ? Вот только строительство первой длится уже 3 год и дом должен быть сдан якобы в апреле(по документам), а если повезет летом, но в половине квартир нет даже окон пол не залит и вентиляция не заложена до сих пор, а потолке туалета дыра на соседний этаж)). Все облазил ни одного отзыва по данному объекту нигде нет. Цены по 34 тыс за квадрат и при это очень хорошие планировки. Дамы и господа у кого то есть хоть какая то минимальная инфа по данному объекту ? Или я единственный кто купил квартиру в этом возможном долгострое ? Квартиры продаются через подрядчиков или агенства подрядчиков. В доме 13 этажей, а по декларации 10) Отпишитесь кто что думает и нормально ли это вообще ? Важно мнение каждого, особенно тех кто купил там квартиру. Спасибо !