ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Масштабный план строительства комплекса на 6 секций + две свечки по 20 с лишним этажей и детский сад под окном. Звучит заманчиво ? Вот только строительство первой длится уже 3 год и дом должен быть сдан якобы в апреле(по документам), а если повезет летом, но в половине квартир нет даже окон пол не залит и вентиляция не заложена до сих пор, а потолке туалета дыра на соседний этаж)). Все облазил ни одного отзыва по данному объекту нигде нет. Цены по 34 тыс за квадрат и при это очень хорошие планировки. Дамы и господа у кого то есть хоть какая то минимальная инфа по данному объекту ? Или я единственный кто купил квартиру в этом возможном долгострое ? Квартиры продаются через подрядчиков или агенства подрядчиков. В доме 13 этажей, а по декларации 10) Отпишитесь кто что думает и нормально ли это вообще ? Важно мнение каждого, особенно тех кто купил там квартиру. Спасибо !
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Насчет этажности: им разрешили 3 этажа достроить и поэтому сдвинули срок сдачи первой секции. Я сам завтра поеду договор подписывать, но уже на вторую секцию. Сегодня был на стройке, работы полным ходом идут. Да и так каждый день там езжу, даже зимой стройка шла. Дырок в потолке не увидел) А в вашей секции уже вроде всё выкуплено, кроме пары квартир. Надеюсь всё будет гуд)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Насчет этажности: им разрешили 3 этажа достроить и поэтому сдвинули срок сдачи первой секции. Я сам завтра поеду договор подписывать, но уже на вторую секцию. Сегодня был на стройке, работы полным ходом идут. Да и так каждый день там езжу, даже зимой стройка шла. Дырок в потолке не увидел) А в вашей секции уже вроде всё выкуплено, кроме пары квартир. Надеюсь всё будет гуд)
Если такими темпами, то может и сдадут к ноябрю. Работы внутри еще ооочень много. Сейчас все вниманию они уделяют возведению второй секции. Непонятка так же с дальнейшим благоустройством, так как от подъезда начинается спуск вниз причем конкретный такой, следовательно когда асфальт закатают во время дождя вся вода будет собираться на территории детской площадки. Это самый веселый застройщик с которым приходилось когда либо работать. Так же витражные окна это для вида, учитываю их толщину зимой на балконе будет как на улице. Так что еще вкладываться придется в окна.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Я сегодня посмотрел срок сдачи первой секции - IV квартал 2017. Вторую я думаю сдадут I квартал 2019. Мне кажется, они сейчас поднимут вторую секцию, чтобы продажи были (в первой всё продано), затем опять на первую перекинутся - добьют, потом третью начнут, вторую доделывать будут. 25-этажки ЖК Северный по такой же схеме возводят.
А может и раньше вторую сдадут, она меньше, подготовительных работ уже столько не требовалось, коммуникации с первой перекинут. Посмотрим)
А может и раньше вторую сдадут, она меньше, подготовительных работ уже столько не требовалось, коммуникации с первой перекинут. Посмотрим)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Я сегодня посмотрел срок сдачи первой секции - IV квартал 2017. Вторую я думаю сдадут I квартал 2019. Мне кажется, они сейчас поднимут вторую секцию, чтобы продажи были (в первой всё продано), затем опять на первую перекинутся - добьют, потом третью начнут, вторую доделывать будут. 25-этажки ЖК Северный по такой же схеме возводят.
А может и раньше вторую сдадут, она меньше, подготовительных работ уже столько не требовалось, коммуникации с первой перекинут. Посмотрим)
насчет третьей хз. Там после второй вроде были планы свечку строить, только вот с расселением там запара.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Расселятся не хотят?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Расселятся не хотят?
расселять не хотят)) Девать их некуда. А жильцы уже молятся на то что бы быстрее их расселили из этих сараев. Зато когда все построят, красота какая будет. Целый комплекс на островке. Быстрей бы уже.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Так-то да, красивый комплекс будет)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
А я тоже во 2 секции купила квартиру, переживаю правда, что все в затяг пойдет, но хочется верить в хорошее. Ну а так, у всех застройщиков сроки срываются, главное чтоб ненамного, да и покачественнее строили. Информации про застройщика маловато, я кому не скажу, что у них квартиру купила, все говорят, что за компания такая-не слышали. Вот и раскупают плоховато.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
ооо заказуха подъехала)
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Я купила квартиру в 1 секции, в марте приезжали смотрели планировку, так сказать воочию, прораб нас проводил все показал. По срокам сказал, что будут стараться до отопительного сезона нового сдать 1 секцию. Жаль конечно, что так затянули, но надеюсь, уже скоро сдадут))
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan писал(а):ооо заказуха подъехала)
Походу без левых отзывов Юлька и компания никак продвигать "продажи" не могут ?)) Походу все закончится на второй секции среди мусора и возвышающейся коричневой башни на повороте. Гнилая конторка конечно, очень жалею, что отзывы не читал ранее так бы никогда с ними не связался.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor писал(а):Rehan писал(а):ооо заказуха подъехала)
Походу без левых отзывов Юлька и компания никак продвигать "продажи" не могут ?)) Походу все закончится на второй секции среди мусора и возвышающейся коричневой башни на повороте. Гнилая конторка конечно, очень жалею, что отзывы не читал ранее так бы никогда с ними не связался.
Вместо того, что бы в сроки уложиться и получить НАСТОЯЩИЕ положительные отзывы о своей конторе, клепают всякий бред на форумах. Ни одного отзыва от владельцев квартир о переносе сроков, нет отзывов об отношении со стороны так называемого отдела продаж, работающих по принципу продал и пошел ты нахрен. НИЧЕГО, только только однотипные отзывы по типу надеемся и верим))) И бестолковые акции на лоха по типу вот завтра будет дороже) Так что да, контора гнилая. Никому и никогда не посоветую, даже врагу. Заказуха от некой елки вообще угар, стажера чтоль какого писать заставили...
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan писал(а):Trevor писал(а):Rehan писал(а):ооо заказуха подъехала)
Походу без левых отзывов Юлька и компания никак продвигать "продажи" не могут ?)) Походу все закончится на второй секции среди мусора и возвышающейся коричневой башни на повороте. Гнилая конторка конечно, очень жалею, что отзывы не читал ранее так бы никогда с ними не связался.
Вместо того, что бы в сроки уложиться и получить НАСТОЯЩИЕ положительные отзывы о своей конторе, клепают всякий бред на форумах. Ни одного отзыва от владельцев квартир о переносе сроков, нет отзывов об отношении со стороны так называемого отдела продаж, работающих по принципу продал и пошел ты нахрен. НИЧЕГО, только только однотипные отзывы по типу надеемся и верим))) И бестолковые акции на лоха по типу вот завтра будет дороже) Так что да, контора гнилая. Никому и никогда не посоветую, даже врагу. Заказуха от некой елки вообще угар, стажера чтоль какого писать заставили...
Было бы на что надеяться. Там работ еще на месяцев 5, а учитывая, что они все силы бросили на вторую секцию, то такими темпами первую сдадут только к зиме 2018 и то при условии, что не обанкротятся. Даже если в этот раз будут готовы сдать во время, то в каком состоянии ? На данный момент отсутствует остекление балконов на целом участке дома, еще подъезд в порядок приводить... В итоге будут как на мервинской. Типа дом бизнес класса, а стены просто покрашены самой дешевой краской жутко розового цвета. А это в БИЗНЕС класс. Тут выход будет такой же, так что нет смысла верить этим пустозвонам.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor писал(а):Rehan писал(а):Trevor писал(а):Походу без левых отзывов Юлька и компания никак продвигать "продажи" не могут ?)) Походу все закончится на второй секции среди мусора и возвышающейся коричневой башни на повороте. Гнилая конторка конечно, очень жалею, что отзывы не читал ранее так бы никогда с ними не связался.
Вместо того, что бы в сроки уложиться и получить НАСТОЯЩИЕ положительные отзывы о своей конторе, клепают всякий бред на форумах. Ни одного отзыва от владельцев квартир о переносе сроков, нет отзывов об отношении со стороны так называемого отдела продаж, работающих по принципу продал и пошел ты нахрен. НИЧЕГО, только только однотипные отзывы по типу надеемся и верим))) И бестолковые акции на лоха по типу вот завтра будет дороже) Так что да, контора гнилая. Никому и никогда не посоветую, даже врагу. Заказуха от некой елки вообще угар, стажера чтоль какого писать заставили...
Было бы на что надеяться. Там работ еще на месяцев 5, а учитывая, что они все силы бросили на вторую секцию, то такими темпами первую сдадут только к зиме 2018 и то при условии, что не обанкротятся. Даже если в этот раз будут готовы сдать во время, то в каком состоянии ? На данный момент отсутствует остекление балконов на целом участке дома, еще подъезд в порядок приводить... В итоге будут как на мервинской. Типа дом бизнес класса, а стены просто покрашены самой дешевой краской жутко розового цвета. А это в БИЗНЕС класс. Тут выход будет такой же, так что нет смысла верить этим пустозвонам.
Ребят,какие-то вы злые. Я купила квартиру в первой очереди, квартира мне нравится. Что срок перенесли, получила письмо еще в январе. Обидно немножко, но не критично. В офисе все были обходительные, не знаю как у вас, у меня лично претензий нет.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
А если застройщик не нравится, зачем тогда там покупали?! Вам что, других застройщиков что-ли мало..Только что-то начали в том районе делать, а вы кучу негатива льете. Обычно не комментирую, но тут не удержалась
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
shishulka писал(а):А если застройщик не нравится, зачем тогда там покупали?! Вам что, других застройщиков что-ли мало..Только что-то начали в том районе делать, а вы кучу негатива льете. Обычно не комментирую, но тут не удержалась
Понеслось.Обычно когда левые отзывы накатают, молчат в тряпочку, но не тут ) Прям все понакупили в первой секции и прям все так сильно хотят выгородить застройщика) Вы психологию восприятия отзывов изучите.И не надо тут отмазы с 5 аккаунтов чиркать. Люди должны знать кто вы, что бы не совершить такую же ошибку как мы и другие кто РЕАЛЬНО купил квартиру в данном долгострое и теперь не знает когда вообще этот дом будет сдаваться. А так мимо наверно проходили и решили резко зарегаться на форуме да? Что бы написать как все хорошо ? Вообще совести нет. Этими комментами вы только глубже себе яму роете и опускаетесь ниже некуда. Тема создана для дольщиков, а не для сотрудников вашей конторки. А зачем покупали ? Все просто хотели верить, что малоизвестная ск, тоже чего стоит, а подобные отзывы с левых акков и отношение к клиентам что в офисе, что при сдаче показывает реальное лицо. Мы не дадим вам вешать лапшу на уши людям, пусть знают как все на самом деле ! Где ваше повышение тарифов обещанное в январе ? Где своевременная сдача ? подъезды не сделаны, на балконах отсутствуют оконные рамы, детская площадка это вообще мистика ведь под нее даже места не выделили даже намеков нет, работ по отделке только подъездов еще на полгода ! у Вас 2 месяца до сдачи !Кому вы врете ??? Это легко проверить просто пройдясь по этажам, те кто покупал хоть раз квартиру в новостройке скажут, что объект сдающийся через 2 месяца так не выглядит.Думаете анализируя форумы и настрочив отзывов с потолка это вам поможет вылезти из этой ямы ? Ошибаетесь нужно НОРМАЛЬНО подходить к выполнению задач, тогда и негатива не будет. Это будет уже 3 перенос сроков с момента начала застройки. А так к читающим этот пост, просьба изучить отзывы по мервинской 30, те же качели, тот же застройщик, в итоге на тяп ляп сдали с невероятными задержками. Когда отзывы читал, думал не коснется в этот раз и рискнул и как оказалось зря ! Не отдавайте им деньги, застройщиков действительно много,а это пример бесплатного сыра.
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