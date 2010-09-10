ivanes писал(а): Trevor

вам бы надо разобраться со сметой, с фактическими затратами.Помню построили дом на деньги дольщиков,а потом председатель ТСЖ,которого избрали на этапе котлована,продал первый этаж,подвалы,часть квартир. Деньги поделили между председателем и Стройкомпанией.Позже выяснили причастность к афере и производителей стройматериалов.

Председатель за рубежом,остальные - не причем.