ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1808
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Antipov » 50 минут назад

pastsh писал(а):
ivanes писал(а):Trevor
вам бы надо разобраться со сметой, с фактическими затратами.Помню построили дом на деньги дольщиков,а потом председатель ТСЖ,которого избрали на этапе котлована,продал первый этаж,подвалы,часть квартир. Деньги поделили между председателем и Стройкомпанией.Позже выяснили причастность к афере и производителей стройматериалов.
Председатель за рубежом,остальные - не причем.

Какой лютый бред... какое может быть тсж на этапе котлована? Как председатель тсж может что-то продать?

Не обращайте внимание. Это дедушка Иванес, он на своей волне :)
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