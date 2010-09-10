ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Модератор форума RZN.info
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- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
pastsh писал(а):ivanes писал(а):Trevor
вам бы надо разобраться со сметой, с фактическими затратами.Помню построили дом на деньги дольщиков,а потом председатель ТСЖ,которого избрали на этапе котлована,продал первый этаж,подвалы,часть квартир. Деньги поделили между председателем и Стройкомпанией.Позже выяснили причастность к афере и производителей стройматериалов.
Председатель за рубежом,остальные - не причем.
Какой лютый бред... какое может быть тсж на этапе котлована? Как председатель тсж может что-то продать?
Не обращайте внимание. Это дедушка Иванес, он на своей волне
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