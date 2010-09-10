Сообщение Rehan » 22 минуты назад

Ира писал(а): то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже

В офисе они себя в грудь бьют и говорят, что сдадут, но только смысл верить пустословам ? До конца года может и сдадут, а так к следующему году надеемся. Красоты не будет точно. Нас ожидает грязь, куча строительного мусора и подъезды с дизайном из 90-х) На Мервинской 30 друг живет у них когда в подъезд заходишь ощущение, что в прошлое провалился. Тут тоже самое будет. Шанс есть, что они вторую закончат, а потом вовсе закроются и будет вместо общаг многоэтажка с таким же качеством комфорта.