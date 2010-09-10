ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Сообщения: 1808
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
pastsh писал(а):ivanes писал(а):Trevor
вам бы надо разобраться со сметой, с фактическими затратами.Помню построили дом на деньги дольщиков,а потом председатель ТСЖ,которого избрали на этапе котлована,продал первый этаж,подвалы,часть квартир. Деньги поделили между председателем и Стройкомпанией.Позже выяснили причастность к афере и производителей стройматериалов.
Председатель за рубежом,остальные - не причем.
Какой лютый бред... какое может быть тсж на этапе котлована? Как председатель тсж может что-то продать?
Не обращайте внимание. Это дедушка Иванес, он на своей волне
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
В России можно все продать. Дом на Есенина пример.Продан первый этаж.Но Вам продают гаражные места в подвале.Кто оплатил его строительство? Вы платили за котлован,фундамент? Смотрели смету затрат на строительство дома?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
ivanes писал(а):Trevor
вам бы надо разобраться со сметой, с фактическими затратами.Помню построили дом на деньги дольщиков,а потом председатель ТСЖ,которого избрали на этапе котлована,продал первый этаж,подвалы,часть квартир. Деньги поделили между председателем и Стройкомпанией.Позже выяснили причастность к афере и производителей стройматериалов.
Председатель за рубежом,остальные - не причем.
Подробнее можете рассказать ? А то как то размыто получается. Типа жил мужик корову купил, а у него гараж сгорел.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Ира писал(а):то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
В офисе они себя в грудь бьют и говорят, что сдадут, но только смысл верить пустословам ? До конца года может и сдадут, а так к следующему году надеемся. Красоты не будет точно. Нас ожидает грязь, куча строительного мусора и подъезды с дизайном из 90-х) На Мервинской 30 друг живет у них когда в подъезд заходишь ощущение, что в прошлое провалился. Тут тоже самое будет. Шанс есть, что они вторую закончат, а потом вовсе закроются и будет вместо общаг многоэтажка с таким же качеством комфорта.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan писал(а):Ира писал(а):то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
В офисе они себя в грудь бьют и говорят, что сдадут, но только смысл верить пустословам ? До конца года может и сдадут, а так к следующему году надеемся. Красоты не будет точно. Нас ожидает грязь, куча строительного мусора и подъезды с дизайном из 90-х) На Мервинской 30 друг живет у них когда в подъезд заходишь ощущение, что в прошлое провалился. Тут тоже самое будет. Шанс есть, что они вторую закончат, а потом вовсе закроются и будет вместо общаг многоэтажка с таким же качеством комфорта.
у меня, честно говоря, тоже квартира была на Мервинской 30)но мы ее покупали когда дом уже почти весь построили, ну и там же все сделали, площадку и ворота и вроде норм, не бизнес класс конечно)так что может они все же и тут весь проект реализуют, и площадку сделают и детский сад там вообще еще в проекте (был во всяком случае) главное чтоб рядом стоящую рухлять всю снесли, очень не хочется смотреть на развалины
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
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