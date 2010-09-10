ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
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Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
pastsh писал(а):ivanes писал(а):Trevor
вам бы надо разобраться со сметой, с фактическими затратами.Помню построили дом на деньги дольщиков,а потом председатель ТСЖ,которого избрали на этапе котлована,продал первый этаж,подвалы,часть квартир. Деньги поделили между председателем и Стройкомпанией.Позже выяснили причастность к афере и производителей стройматериалов.
Председатель за рубежом,остальные - не причем.
Какой лютый бред... какое может быть тсж на этапе котлована? Как председатель тсж может что-то продать?
Не обращайте внимание. Это дедушка Иванес, он на своей волне
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
В России можно все продать. Дом на Есенина пример.Продан первый этаж.Но Вам продают гаражные места в подвале.Кто оплатил его строительство? Вы платили за котлован,фундамент? Смотрели смету затрат на строительство дома?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
ivanes писал(а):Trevor
вам бы надо разобраться со сметой, с фактическими затратами.Помню построили дом на деньги дольщиков,а потом председатель ТСЖ,которого избрали на этапе котлована,продал первый этаж,подвалы,часть квартир. Деньги поделили между председателем и Стройкомпанией.Позже выяснили причастность к афере и производителей стройматериалов.
Председатель за рубежом,остальные - не причем.
Подробнее можете рассказать ? А то как то размыто получается. Типа жил мужик корову купил, а у него гараж сгорел.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Ира писал(а):то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
В офисе они себя в грудь бьют и говорят, что сдадут, но только смысл верить пустословам ? До конца года может и сдадут, а так к следующему году надеемся. Красоты не будет точно. Нас ожидает грязь, куча строительного мусора и подъезды с дизайном из 90-х) На Мервинской 30 друг живет у них когда в подъезд заходишь ощущение, что в прошлое провалился. Тут тоже самое будет. Шанс есть, что они вторую закончат, а потом вовсе закроются и будет вместо общаг многоэтажка с таким же качеством комфорта.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan писал(а):Ира писал(а):то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
В офисе они себя в грудь бьют и говорят, что сдадут, но только смысл верить пустословам ? До конца года может и сдадут, а так к следующему году надеемся. Красоты не будет точно. Нас ожидает грязь, куча строительного мусора и подъезды с дизайном из 90-х) На Мервинской 30 друг живет у них когда в подъезд заходишь ощущение, что в прошлое провалился. Тут тоже самое будет. Шанс есть, что они вторую закончат, а потом вовсе закроются и будет вместо общаг многоэтажка с таким же качеством комфорта.
у меня, честно говоря, тоже квартира была на Мервинской 30)но мы ее покупали когда дом уже почти весь построили, ну и там же все сделали, площадку и ворота и вроде норм, не бизнес класс конечно)так что может они все же и тут весь проект реализуют, и площадку сделают и детский сад там вообще еще в проекте (был во всяком случае) главное чтоб рядом стоящую рухлять всю снесли, очень не хочется смотреть на развалины
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor писал(а):shishulka писал(а):А если застройщик не нравится, зачем тогда там покупали?! Вам что, других застройщиков что-ли мало..Только что-то начали в том районе делать, а вы кучу негатива льете. Обычно не комментирую, но тут не удержалась
Понеслось.Обычно когда левые отзывы накатают, молчат в тряпочку, но не тут ) Прям все понакупили в первой секции и прям все так сильно хотят выгородить застройщика) Вы психологию восприятия отзывов изучите.И не надо тут отмазы с 5 аккаунтов чиркать. Люди должны знать кто вы, что бы не совершить такую же ошибку как мы и другие кто РЕАЛЬНО купил квартиру в данном долгострое и теперь не знает когда вообще этот дом будет сдаваться. А так мимо наверно проходили и решили резко зарегаться на форуме да? Что бы написать как все хорошо ? Вообще совести нет. Этими комментами вы только глубже себе яму роете и опускаетесь ниже некуда. Тема создана для дольщиков, а не для сотрудников вашей конторки. А зачем покупали ? Все просто хотели верить, что малоизвестная ск, тоже чего стоит, а подобные отзывы с левых акков и отношение к клиентам что в офисе, что при сдаче показывает реальное лицо. Мы не дадим вам вешать лапшу на уши людям, пусть знают как все на самом деле ! Где ваше повышение тарифов обещанное в январе ? Где своевременная сдача ? подъезды не сделаны, на балконах отсутствуют оконные рамы, детская площадка это вообще мистика ведь под нее даже места не выделили даже намеков нет, работ по отделке только подъездов еще на полгода ! у Вас 2 месяца до сдачи !Кому вы врете ??? Это легко проверить просто пройдясь по этажам, те кто покупал хоть раз квартиру в новостройке скажут, что объект сдающийся через 2 месяца так не выглядит.Думаете анализируя форумы и настрочив отзывов с потолка это вам поможет вылезти из этой ямы ? Ошибаетесь нужно НОРМАЛЬНО подходить к выполнению задач, тогда и негатива не будет. Это будет уже 3 перенос сроков с момента начала застройки. А так к читающим этот пост, просьба изучить отзывы по мервинской 30, те же качели, тот же застройщик, в итоге на тяп ляп сдали с невероятными задержками. Когда отзывы читал, думал не коснется в этот раз и рискнул и как оказалось зря ! Не отдавайте им деньги, застройщиков действительно много,а это пример бесплатного сыра.
Trevor, Вы тут какой-то срач разводите, и везде вам мерещатся заказные отзывы
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Елка писал(а):Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
Действительно было такое! Как я понял, это продление согласно пункта в договоре 5.2
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Сегодня подписала допник о продлении. Кстати, по поводу Мервинской, 30. Только вчера разыскала знакомую, которая там купила квартиру, да действительно, тоже переносили с сентября на май, но в мае сдали. Квартирой вполне довольна, только звукоизоляция хромает (как и везде), окна плоховаты, но эконом -класс!!! А друг в Единстве приобрел, тоже сроки сдвигают потихоньку, но ничего не подписывают.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Елка писал(а):Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
Действительно было такое! Как я понял, это продление согласно пункта в договоре 5.2
Zoten, вы подписали уже?
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