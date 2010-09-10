Trevor писал(а):

shishulka писал(а): А если застройщик не нравится, зачем тогда там покупали?! Вам что, других застройщиков что-ли мало..Только что-то начали в том районе делать, а вы кучу негатива льете. Обычно не комментирую, но тут не удержалась

Понеслось.Обычно когда левые отзывы накатают, молчат в тряпочку, но не тут ) Прям все понакупили в первой секции и прям все так сильно хотят выгородить застройщика) Вы психологию восприятия отзывов изучите.И не надо тут отмазы с 5 аккаунтов чиркать. Люди должны знать кто вы, что бы не совершить такую же ошибку как мы и другие кто РЕАЛЬНО купил квартиру в данном долгострое и теперь не знает когда вообще этот дом будет сдаваться. А так мимо наверно проходили и решили резко зарегаться на форуме да? Что бы написать как все хорошо ? Вообще совести нет. Этими комментами вы только глубже себе яму роете и опускаетесь ниже некуда. Тема создана для дольщиков, а не для сотрудников вашей конторки. А зачем покупали ? Все просто хотели верить, что малоизвестная ск, тоже чего стоит, а подобные отзывы с левых акков и отношение к клиентам что в офисе, что при сдаче показывает реальное лицо. Мы не дадим вам вешать лапшу на уши людям, пусть знают как все на самом деле ! Где ваше повышение тарифов обещанное в январе ? Где своевременная сдача ? подъезды не сделаны, на балконах отсутствуют оконные рамы, детская площадка это вообще мистика ведь под нее даже места не выделили даже намеков нет, работ по отделке только подъездов еще на полгода ! у Вас 2 месяца до сдачи !Кому вы врете ??? Это легко проверить просто пройдясь по этажам, те кто покупал хоть раз квартиру в новостройке скажут, что объект сдающийся через 2 месяца так не выглядит.Думаете анализируя форумы и настрочив отзывов с потолка это вам поможет вылезти из этой ямы ? Ошибаетесь нужно НОРМАЛЬНО подходить к выполнению задач, тогда и негатива не будет. Это будет уже 3 перенос сроков с момента начала застройки. А так к читающим этот пост, просьба изучить отзывы по мервинской 30, те же качели, тот же застройщик, в итоге на тяп ляп сдали с невероятными задержками. Когда отзывы читал, думал не коснется в этот раз и рискнул и как оказалось зря ! Не отдавайте им деньги, застройщиков действительно много,а это пример бесплатного сыра.