ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Ира писал(а):то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
В офисе они себя в грудь бьют и говорят, что сдадут, но только смысл верить пустословам ? До конца года может и сдадут, а так к следующему году надеемся. Красоты не будет точно. Нас ожидает грязь, куча строительного мусора и подъезды с дизайном из 90-х) На Мервинской 30 друг живет у них когда в подъезд заходишь ощущение, что в прошлое провалился. Тут тоже самое будет. Шанс есть, что они вторую закончат, а потом вовсе закроются и будет вместо общаг многоэтажка с таким же качеством комфорта.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan писал(а):Ира писал(а):то есть в сентябре ждать нечего думаете?(((а я уже разнадеялась.....сдали бы дом хоть тогда, этот подьезд,точнее несчастный, площадку, по мне так можно и попозже
В офисе они себя в грудь бьют и говорят, что сдадут, но только смысл верить пустословам ? До конца года может и сдадут, а так к следующему году надеемся. Красоты не будет точно. Нас ожидает грязь, куча строительного мусора и подъезды с дизайном из 90-х) На Мервинской 30 друг живет у них когда в подъезд заходишь ощущение, что в прошлое провалился. Тут тоже самое будет. Шанс есть, что они вторую закончат, а потом вовсе закроются и будет вместо общаг многоэтажка с таким же качеством комфорта.
у меня, честно говоря, тоже квартира была на Мервинской 30)но мы ее покупали когда дом уже почти весь построили, ну и там же все сделали, площадку и ворота и вроде норм, не бизнес класс конечно)так что может они все же и тут весь проект реализуют, и площадку сделают и детский сад там вообще еще в проекте (был во всяком случае) главное чтоб рядом стоящую рухлять всю снесли, очень не хочется смотреть на развалины
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor писал(а):shishulka писал(а):А если застройщик не нравится, зачем тогда там покупали?! Вам что, других застройщиков что-ли мало..Только что-то начали в том районе делать, а вы кучу негатива льете. Обычно не комментирую, но тут не удержалась
Понеслось.Обычно когда левые отзывы накатают, молчат в тряпочку, но не тут ) Прям все понакупили в первой секции и прям все так сильно хотят выгородить застройщика) Вы психологию восприятия отзывов изучите.И не надо тут отмазы с 5 аккаунтов чиркать. Люди должны знать кто вы, что бы не совершить такую же ошибку как мы и другие кто РЕАЛЬНО купил квартиру в данном долгострое и теперь не знает когда вообще этот дом будет сдаваться. А так мимо наверно проходили и решили резко зарегаться на форуме да? Что бы написать как все хорошо ? Вообще совести нет. Этими комментами вы только глубже себе яму роете и опускаетесь ниже некуда. Тема создана для дольщиков, а не для сотрудников вашей конторки. А зачем покупали ? Все просто хотели верить, что малоизвестная ск, тоже чего стоит, а подобные отзывы с левых акков и отношение к клиентам что в офисе, что при сдаче показывает реальное лицо. Мы не дадим вам вешать лапшу на уши людям, пусть знают как все на самом деле ! Где ваше повышение тарифов обещанное в январе ? Где своевременная сдача ? подъезды не сделаны, на балконах отсутствуют оконные рамы, детская площадка это вообще мистика ведь под нее даже места не выделили даже намеков нет, работ по отделке только подъездов еще на полгода ! у Вас 2 месяца до сдачи !Кому вы врете ??? Это легко проверить просто пройдясь по этажам, те кто покупал хоть раз квартиру в новостройке скажут, что объект сдающийся через 2 месяца так не выглядит.Думаете анализируя форумы и настрочив отзывов с потолка это вам поможет вылезти из этой ямы ? Ошибаетесь нужно НОРМАЛЬНО подходить к выполнению задач, тогда и негатива не будет. Это будет уже 3 перенос сроков с момента начала застройки. А так к читающим этот пост, просьба изучить отзывы по мервинской 30, те же качели, тот же застройщик, в итоге на тяп ляп сдали с невероятными задержками. Когда отзывы читал, думал не коснется в этот раз и рискнул и как оказалось зря ! Не отдавайте им деньги, застройщиков действительно много,а это пример бесплатного сыра.
Trevor, Вы тут какой-то срач разводите, и везде вам мерещатся заказные отзывы
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Елка писал(а):Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
Действительно было такое! Как я понял, это продление согласно пункта в договоре 5.2
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Сегодня подписала допник о продлении. Кстати, по поводу Мервинской, 30. Только вчера разыскала знакомую, которая там купила квартиру, да действительно, тоже переносили с сентября на май, но в мае сдали. Квартирой вполне довольна, только звукоизоляция хромает (как и везде), окна плоховаты, но эконом -класс!!! А друг в Единстве приобрел, тоже сроки сдвигают потихоньку, но ничего не подписывают.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Елка писал(а):Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
Действительно было такое! Как я понял, это продление согласно пункта в договоре 5.2
Zoten, вы подписали уже?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Елка писал(а):Zoten писал(а):Елка писал(а):Всем привет, вчера позвонили и предложили подъехать в офис для подписания соглашения о продлении сроков строительства на полгода. Я купила квартиру во 2 секции. Напишите, плиз ещё кому-нибудь из вас звонили?
Действительно было такое! Как я понял, это продление согласно пункта в договоре 5.2
Zoten, вы подписали уже?
Ну что пообщались друг с другом на тему как это здорово подписывать допники о переносе сроков ?))) Видно продажи не двигаются и много свободного времени появилось. Чтож пользователь елка у нас как всегда под действиями неопределенных препаратов, от которых она приходит в дикий восторг узнав, что звукоизоляция в прошлом объекте, сдачу которого переносили раз 5 хрень, окна в доме говнозастройщика тоже не очень, да еще дом из статуса бизнес перешел в ЭКОНОМ)))) Прекрасной новостью для наших участников так же становится перенос второй очереди на шлачке ! Что же может быть лучше, чем когда тебя поимели в очередной раз?)) Подумаешь потолок обвалился, с кем не бывает ?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Теперь информация для купивших квартиру: уважаемые, конечно же допники вы никакие не подписываете и шлете застройщика туда, на чем он пытается вас прокрутить в этот и последующие разы,так как переносов буде еще 3 минимум. Собственно запрос в гугле о законности подобных мер выдаст около миллиона объяснений почему нужно посылать застройщика с его бумажками.
Если кратко:
1) вы не тупое стадо, которым вас видит застройщик. У вас есть законные права, регламентируемые не идиотским договором от застройщика, а ст. 6 ФЗ Об участии в долевом строительстве, гласящим о том, что вы в праве отказаться от подписания этого мусора, нарушающего ваши права.
2) судебных заседаний у ники ожидается много, так что не подписанный допник дает вам право потаскать сволочей по судам
Вообщем продолжаем следить за новостями и готовимся в след году писать в прокуратуру, так как банкротство застройщика возможно. Первую секцию очевидно, что сдавать в срок с учетом прошлых переносов и текущего состояния объекта они не будут. Так же на прошлой неделе был на стройке, там работает 5(!!!) человек, движений ведущих к сдаче естественно нет, так что если не прикроется конторка, то в марте может быть квартиры увидите. Вообщем держимся. Продать квартиру врятли получится, но тем кто все же хочет вернуть свои деньги я желаю удачи и терпения.
Если кратко:
1) вы не тупое стадо, которым вас видит застройщик. У вас есть законные права, регламентируемые не идиотским договором от застройщика, а ст. 6 ФЗ Об участии в долевом строительстве, гласящим о том, что вы в праве отказаться от подписания этого мусора, нарушающего ваши права.
2) судебных заседаний у ники ожидается много, так что не подписанный допник дает вам право потаскать сволочей по судам
Вообщем продолжаем следить за новостями и готовимся в след году писать в прокуратуру, так как банкротство застройщика возможно. Первую секцию очевидно, что сдавать в срок с учетом прошлых переносов и текущего состояния объекта они не будут. Так же на прошлой неделе был на стройке, там работает 5(!!!) человек, движений ведущих к сдаче естественно нет, так что если не прикроется конторка, то в марте может быть квартиры увидите. Вообщем держимся. Продать квартиру врятли получится, но тем кто все же хочет вернуть свои деньги я желаю удачи и терпения.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan писал(а):Теперь информация для купивших квартиру: уважаемые, конечно же допники вы никакие не подписываете и шлете застройщика туда, на чем он пытается вас прокрутить в этот и последующие разы,так как переносов буде еще 3 минимум. Собственно запрос в гугле о законности подобных мер выдаст около миллиона объяснений почему нужно посылать застройщика с его бумажками.
Если кратко:
1) вы не тупое стадо, которым вас видит застройщик. У вас есть законные права, регламентируемые не идиотским договором от застройщика, а ст. 6 ФЗ Об участии в долевом строительстве, гласящим о том, что вы в праве отказаться от подписания этого мусора, нарушающего ваши права.
2) судебных заседаний у ники ожидается много, так что не подписанный допник дает вам право потаскать сволочей по судам
Вообщем продолжаем следить за новостями и готовимся в след году писать в прокуратуру, так как банкротство застройщика возможно. Первую секцию очевидно, что сдавать в срок с учетом прошлых переносов и текущего состояния объекта они не будут. Так же на прошлой неделе был на стройке, там работает 5(!!!) человек, движений ведущих к сдаче естественно нет, так что если не прикроется конторка, то в марте может быть квартиры увидите. Вообщем держимся. Продать квартиру врятли получится, но тем кто все же хочет вернуть свои деньги я желаю удачи и терпения.
Rehan, ЕСЛИ ВАС ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ!!! И НЕ ПИСАТЬ ТУТ СКВЕРНЫЕ ОПУСЫ!
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1812
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Елка писал(а):Rehan, ЕСЛИ ВАС ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ!!! И НЕ ПИСАТЬ ТУТ СКВЕРНЫЕ ОПУСЫ!
Какой милый совет
Ёлка, если застройщик затягивает сроки строительства, то это происходит не от того, что директор такой вредина и хочет поиздеваться над дольщиками, а от того, что в конторе проблемы с финансами.
Это всё вполне логично, продажи квартир сейчас идут очень хреново в целом по рынку. Деньги вырученные от продажи застройщик уже потратил на стройку, а новые деньги чтобы закончить начатое никак не приходят. Потому что продаж нету.
В такой ситуации предлагать расторгнуть договор и вернуть деньги - это такой толстый троллинг. Расторгнуть-то не проблема, если сроки сорваны - закон будет на стороне дольщика. А вот деньги вернуть получится вряд ли - трудно вернуть то, чего уже нет.
Хотя совет интересный. Если застройщик согласится действовать по схеме "деньги вперёд" - то это был бы хороший выход.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Antipov писал(а):Елка писал(а):Rehan, ЕСЛИ ВАС ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ!!! И НЕ ПИСАТЬ ТУТ СКВЕРНЫЕ ОПУСЫ!
Какой милый совет
Ёлка, если застройщик затягивает сроки строительства, то это происходит не от того, что директор такой вредина и хочет поиздеваться над дольщиками, а от того, что в конторе проблемы с финансами.
Это всё вполне логично, продажи квартир сейчас идут очень хреново в целом по рынку. Деньги вырученные от продажи застройщик уже потратил на стройку, а новые деньги чтобы закончить начатое никак не приходят. Потому что продаж нету.
В такой ситуации предлагать расторгнуть договор и вернуть деньги - это такой толстый троллинг. Расторгнуть-то не проблема, если сроки сорваны - закон будет на стороне дольщика. А вот деньги вернуть получится вряд ли - трудно вернуть то, чего уже нет.
Хотя совет интересный. Если застройщик согласится действовать по схеме "деньги вперёд" - то это был бы хороший выход.
Уважаемый, вы сейчас это пишите сотруднику отдела продаж застройщика или риелтору, который никак не может поднять денег на продаже квартиры в этом объекте))) Писать этим фейкам себя не уважать. Почитайте внимательно их комменты все касаются одной темы, что все нормально, даже если сроки переносят указывают на конкретный пункт договора, дабы тупой по их мнению народ считал, что так и надо. Снимают волнение путем забрасывания отзывов по типу все нормально, что окон в доме нет, а сдавать его через месяц, но бывает у всех и компания лучшая в мире. Очевидно же, что заказуха и жалкие попытки застройщика оправдать свою никчемность. Предлагают расторгнуть договор, осознавая, что это возможность для них потянуть еще и с выплатой при расторжении. Нет ни одного комментария, который бы объяснил как они собираются дом сдавать, учитывая что на стройке никого нет и работ никаких не ведется. У них все нормально, а около 40 человек сейчас могут остаться без квартир и денег. У этих скотов еще хватает смелости комментики чиркать о том как все здорово.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1812
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor писал(а):Уважаемый, вы сейчас это пишите сотруднику отдела продаж застройщика или риелтору, который никак не может поднять денег на продаже квартиры в этом объекте))) Писать этим фейкам себя не уважать.
Давайте считать, что я пишу вам
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Antipov писал(а):Елка писал(а):Rehan, ЕСЛИ ВАС ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ!!! И НЕ ПИСАТЬ ТУТ СКВЕРНЫЕ ОПУСЫ!
Какой милый совет
Ёлка, если застройщик затягивает сроки строительства, то это происходит не от того, что директор такой вредина и хочет поиздеваться над дольщиками, а от того, что в конторе проблемы с финансами.
Это всё вполне логично, продажи квартир сейчас идут очень хреново в целом по рынку. Деньги вырученные от продажи застройщик уже потратил на стройку, а новые деньги чтобы закончить начатое никак не приходят. Потому что продаж нету.
В такой ситуации предлагать расторгнуть договор и вернуть деньги - это такой толстый троллинг. Расторгнуть-то не проблема, если сроки сорваны - закон будет на стороне дольщика. А вот деньги вернуть получится вряд ли - трудно вернуть то, чего уже нет.
Хотя совет интересный. Если застройщик согласится действовать по схеме "деньги вперёд" - то это был бы хороший выход.
Antipov, а вы лично, пытались вернуть у них свои деньги? Если нет, так как же вы можете сейчас говорить-получится или нет, вы попробуйте, хотя бы просто предложите это им, а потом честно напишите, что вам ответят.
По поводу затягивания сроков-да закон на стороне дольщика, но только когда сроки по факту будут сорваны. Поэтому что касается 2 секции, то факт этот произойдет только 30 июня 2018 года, а для тех кто подписал допники 30 декабря 2018г.А сейчас это просто продление-хотите продляйте, хотите-откажитесь(письменно), и тогда при срыве сроков (первоначальных) сможете обратиться в суд.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
1 секция, ау! У кого сохранилось январское письмо? Как-бы почитать???
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan писал(а): что вы в праве отказаться от подписания этого мусора, нарушающего ваши права.
Тут весь прикол в этом пункте договора (был ли такой в первой секции - я хз).
5.2 Застройщик вправе в случае производственной либо иной необходимости, а также наступления форс-мажорных обстоятельств изменить срок передачи Квартиры, предусмотренный в п. 5.1. Договора, предварительно в письменной форме уведомив Участника, при этом продление срока может быть не более чем на 6 (шесть) месяцев. С момента отправки Участнику, заказным письмом, уведомления о переносе срока передачи Квартиры, Застройщик не несет ответственность за просрочку передачи Квартиры Участнику, а Участник в этом случае не вправе отказаться от Договора в связи с неисполнением Застройщиком обязательств по передаче Квартиры в установленный Договором срок. При опережении Застройщиком графика строительства, допускается досрочная передача Квартиры Участнику.
А вот с подписанием продления после 30 декабря 2018 года - можно слать их на все четыре стороны!
Rehan писал(а):Так же на прошлой неделе был на стройке, там работает 5(!!!) человек, движений ведущих к сдаче естественно нет
Проезжаю мимо каждый день - подтверждаю, уже второю неделю на стройке тишина! Хотя до этого достаточно быстро четыре этажа второй секции подняли. Правда сегодня слышна была работа перфоратора
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Сейчас все на Фирсова... сегодня мимо проходила, вот где работа кипит....
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Zoten писал(а):Rehan писал(а): что вы в праве отказаться от подписания этого мусора, нарушающего ваши права.
Тут весь прикол в этом пункте договора (был ли такой в первой секции - я хз).
5.2 Застройщик вправе в случае производственной либо иной необходимости, а также наступления форс-мажорных обстоятельств изменить срок передачи Квартиры, предусмотренный в п. 5.1. Договора, предварительно в письменной форме уведомив Участника, при этом продление срока может быть не более чем на 6 (шесть) месяцев. С момента отправки Участнику, заказным письмом, уведомления о переносе срока передачи Квартиры, Застройщик не несет ответственность за просрочку передачи Квартиры Участнику, а Участник в этом случае не вправе отказаться от Договора в связи с неисполнением Застройщиком обязательств по передаче Квартиры в установленный Договором срок. При опережении Застройщиком графика строительства, допускается досрочная передача Квартиры Участнику.
А вот с подписанием продления после 30 декабря 2018 года - можно слать их на все четыре стороны!
Rehan писал(а):Так же на прошлой неделе был на стройке, там работает 5(!!!) человек, движений ведущих к сдаче естественно нет
Проезжаю мимо каждый день - подтверждаю, уже второю неделю на стройке тишина! Хотя до этого достаточно быстро четыре этажа второй секции подняли. Правда сегодня слышна была работа перфоратора
Дело все в том, что у них написано в договоре не несет никакой юридической силы. Это самый настоящий срыв сроков за который застройщику придется ответить в соответствии с законом. Застройщик сколь угодно может придумывать свои правила, но если они идут вопреки законодательству, то смотрим в фз, а не в бумажки от ск. Так же так называемый перенос сроков о котором так распыляется в комментах сотрудник ники, ни что иное как нарушение договора. Так что только присоединившимся советую искать хорошего юриста. Перенос по сдаче 1 секции очевиден и можете рассчитывать на получение квартир не раньше начала следующего года ну или вовсе весной. На полтора годика просрочили, как сказала бы Юлька со всеми бывает ничего страшного,если обанкротимся тоже ни чего страшного со всеми бывает время такое сейчас. Хорошо, что в одном городе живем и искать не придется этих деятелей. Если кому то нужна будет помощь в организации личной встречи с сотрудниками конторки, после ее банкротства обращайтесь, буду рад помочь опыт есть, еще со времен когда с кайманом качели были. Ждем дамы и господа время у них еще есть, вдруг они волшебники и смогут обещание выполнить
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Полинарис писал(а):Сейчас все на Фирсова... сегодня мимо проходила, вот где работа кипит....
Там и хатки подороже. К тому же деятеля там 2, потому обделаться на том объекте у них возможности не будет.
А насчет бумажки январской, зачем она вам?
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