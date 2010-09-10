ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
А я вообще ничего не получала. Хоть почитать...)))
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor писал(а):Полинарис писал(а):Сейчас все на Фирсова... сегодня мимо проходила, вот где работа кипит....
Там и хатки подороже. К тому же деятеля там 2, потому обделаться на том объекте у них возможности не будет.
А насчет бумажки январской, зачем она вам?[/quotе
Хотела юристу показать, свою не найду
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Найкс и 4 гостя