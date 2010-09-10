ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » Вчера, 18:04

А я вообще ничего не получала. Хоть почитать...)))
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Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » 28 минут назад

Trevor писал(а):
Полинарис писал(а):Сейчас все на Фирсова... сегодня мимо проходила, вот где работа кипит....

Там и хатки подороже. К тому же деятеля там 2, потому обделаться на том объекте у них возможности не будет.
А насчет бумажки январской, зачем она вам?[/quotе

Хотела юристу показать, свою не найду
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