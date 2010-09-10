Сообщение Полинарис » 28 минут назад

Trevor писал(а): Полинарис писал(а): Сейчас все на Фирсова... сегодня мимо проходила, вот где работа кипит....

Там и хатки подороже. К тому же деятеля там 2, потому обделаться на том объекте у них возможности не будет.А насчет бумажки январской, зачем она вам?[/quotеХотела юристу показать, свою не найду