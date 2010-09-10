ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение admin » Сегодня, 17:36

Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
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