ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение admin » Сегодня, 17:36

Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
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Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » 45 минут назад

В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11194
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение UNCLE1911 » 32 минуты назад

Прям непосредственно перед выборами. Наобещают кучу, а с выполнением...после выборов - "звиняйте хлопцы, бананьев нема".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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