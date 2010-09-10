ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Прям непосредственно перед выборами. Наобещают кучу, а с выполнением...после выборов - "звиняйте хлопцы, бананьев нема".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Полинарис и 1 гость