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В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков

14 августа 2017

Прием граждан проходит по будням

Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.

Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.