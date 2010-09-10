Сообщение Trevor » Сегодня, 18:51

Елка писал(а): admin писал(а): Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.



Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии. Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.

По моему кто то форумом ошибся. Тема не для вас создавалась и уже устали об этом повторять. Удалить ее не сложно, а то глазки мозолит да ? Расскажите свое мнение о том, что вы думаете по поводу срывов сроков сдачи и банкротства компании ? Есть что рассказать или у вас и с этим тоже все хорошо ?