ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение admin » Вчера, 17:36

Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » Вчера, 21:24

В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11194
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 21:37

Прям непосредственно перед выборами. Наобещают кучу, а с выполнением...после выборов - "звиняйте хлопцы, бананьев нема".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Елка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 11:54

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Елка » Сегодня, 08:57

admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.


Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.
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Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » Сегодня, 18:51

Елка писал(а):
admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.


Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.

По моему кто то форумом ошибся. Тема не для вас создавалась и уже устали об этом повторять. Удалить ее не сложно, а то глазки мозолит да ? Расскажите свое мнение о том, что вы думаете по поводу срывов сроков сдачи и банкротства компании ? Есть что рассказать или у вас и с этим тоже все хорошо ?
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Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » Сегодня, 18:56

Полинарис писал(а):В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.

К сожалению просто шумиха перед выборами. Тут даже по суду с застройщика ничего снять не получится.
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