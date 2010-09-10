ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1401
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Прям непосредственно перед выборами. Наобещают кучу, а с выполнением...после выборов - "звиняйте хлопцы, бананьев нема".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Елка писал(а):admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.
По моему кто то форумом ошибся. Тема не для вас создавалась и уже устали об этом повторять. Удалить ее не сложно, а то глазки мозолит да ? Расскажите свое мнение о том, что вы думаете по поводу срывов сроков сдачи и банкротства компании ? Есть что рассказать или у вас и с этим тоже все хорошо ?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Полинарис писал(а):В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
К сожалению просто шумиха перед выборами. Тут даже по суду с застройщика ничего снять не получится.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Сегодня общались с менеджером. Раньше НГ не введут в эксплуатацию.... соответственно ключи -еще позже....
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Даа я тоже сегодня звонила сказали, что по документам должны до конца сентября, но сдадут в конце года
ну такими темпами они могут еще год тянуть
ну такими темпами они могут еще год тянуть
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Уважаемые собственники, на данный момент из-за срыва сдачи дома подали в суд только 4 человека, еще 4 готовят документы. Прошу отписаться тех, кто уже был в суде и как у Вас по итогам. Можно в лс.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Мари писал(а):Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...
С данным застройщиком все очень весело. Должны были сдать 30 апреля, но решили 5 раз(!) перенести сроки, теперь до сентября( по очередным бумагам), хотя учитывая отношение данного недозастойщика к своим клиентам, скорее к новому году.))) Что касается судов там вроде как все хорошо, так как глупость руководства компании не знает границ, они додумались дать вести дело самому никчемному и бестолковому адвокату города( какая компания такой и юрист видимо) Вроде как слили их, но с человеком пока не общался, к концу месяца смогу окончательные итоги сообщить. Я сам пока в суд не подавал, так как жду когда накапает неустойка сравнимая со стоимостью квартиры, собственно как раз к сентябрю. Насчет второй секции: там цирк будет продолжаться где то до середины следующего года, но это минимум. А тема тут не развивалась, так как больше половины это сотрудники ники которые очень старательно пишут отзывы о самих себе, потому обсуждать не с кем было) Состояние дел на стройке можно оценить просто проехав мимо. На май 2018 года в первой секции до сих пор окон нет, подъезды не доделаны, ну а придомовой территории говорить не чего, так как ощущение,что стройка началась в прошлом году, общаги так и не снесли, а аккуратненько стоят около них, возможно что сарай напротив дома сносить вовсе не будут, это вместо детской площадки.Сдать они сдадут, но только очень не скоро.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan, спасибо за информацию. Была там 8 мая. на стройке видела троих рабочих. Ндаа. только половина второй секции возведена, а еще 3, 4, 5, 6... причем четвертая перед первой, так странно...когда этот дом будет полностью готов, даже вообразить сложно.. с Риэлтором никак договориться о просмотре не могу. какая-то компания странная.. нашла риэлтора от другой фирмы. Посмотрим...
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей