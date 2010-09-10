ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1401
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя admin

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение admin » 14 авг 2017, 17:36

Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Вернуться к началу
Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » 14 авг 2017, 21:24

В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11274
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение UNCLE1911 » 14 авг 2017, 21:37

Прям непосредственно перед выборами. Наобещают кучу, а с выполнением...после выборов - "звиняйте хлопцы, бананьев нема".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Елка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 11:54

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Елка » 15 авг 2017, 08:57

admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.


Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.
Вернуться к началу
Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » 15 авг 2017, 18:51

Елка писал(а):
admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.


Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.

По моему кто то форумом ошибся. Тема не для вас создавалась и уже устали об этом повторять. Удалить ее не сложно, а то глазки мозолит да ? Расскажите свое мнение о том, что вы думаете по поводу срывов сроков сдачи и банкротства компании ? Есть что рассказать или у вас и с этим тоже все хорошо ?
Вернуться к началу
Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » 15 авг 2017, 18:56

Полинарис писал(а):В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.

К сожалению просто шумиха перед выборами. Тут даже по суду с застройщика ничего снять не получится.
Вернуться к началу
Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » 06 сен 2017, 15:04

Сегодня общались с менеджером. Раньше НГ не введут в эксплуатацию.... соответственно ключи -еще позже....
Вернуться к началу
Ира
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 18:19

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Ира » 06 сен 2017, 22:35

Даа я тоже сегодня звонила сказали, что по документам должны до конца сентября, но сдадут в конце года
ну такими темпами они могут еще год тянуть
Вернуться к началу
Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » 17 сен 2017, 21:28

Уважаемые собственники, на данный момент из-за срыва сдачи дома подали в суд только 4 человека, еще 4 готовят документы. Прошу отписаться тех, кто уже был в суде и как у Вас по итогам. Можно в лс.
Вернуться к началу
Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Мари » 04 май 2018, 12:44

Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...
Вернуться к началу
Rehan
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 17:33

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Rehan » 09 май 2018, 16:33

Мари писал(а):Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...

С данным застройщиком все очень весело. Должны были сдать 30 апреля, но решили 5 раз(!) перенести сроки, теперь до сентября( по очередным бумагам), хотя учитывая отношение данного недозастойщика к своим клиентам, скорее к новому году.))) Что касается судов там вроде как все хорошо, так как глупость руководства компании не знает границ, они додумались дать вести дело самому никчемному и бестолковому адвокату города( какая компания такой и юрист видимо) Вроде как слили их, но с человеком пока не общался, к концу месяца смогу окончательные итоги сообщить. Я сам пока в суд не подавал, так как жду когда накапает неустойка сравнимая со стоимостью квартиры, собственно как раз к сентябрю. Насчет второй секции: там цирк будет продолжаться где то до середины следующего года, но это минимум. А тема тут не развивалась, так как больше половины это сотрудники ники которые очень старательно пишут отзывы о самих себе, потому обсуждать не с кем было) Состояние дел на стройке можно оценить просто проехав мимо. На май 2018 года в первой секции до сих пор окон нет, подъезды не доделаны, ну а придомовой территории говорить не чего, так как ощущение,что стройка началась в прошлом году, общаги так и не снесли, а аккуратненько стоят около них, возможно что сарай напротив дома сносить вовсе не будут, это вместо детской площадки.Сдать они сдадут, но только очень не скоро.
Вернуться к началу
Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Мари » Сегодня, 16:50

Rehan, спасибо за информацию. Была там 8 мая. на стройке видела троих рабочих. Ндаа. только половина второй секции возведена, а еще 3, 4, 5, 6... причем четвертая перед первой, так странно...когда этот дом будет полностью готов, даже вообразить сложно.. с Риэлтором никак договориться о просмотре не могу. какая-то компания странная.. нашла риэлтора от другой фирмы. Посмотрим...
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей