Сообщение Rehan » 09 май 2018, 16:33

Мари писал(а): Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...

С данным застройщиком все очень весело. Должны были сдать 30 апреля, но решили 5 раз(!) перенести сроки, теперь до сентября( по очередным бумагам), хотя учитывая отношение данного недозастойщика к своим клиентам, скорее к новому году.))) Что касается судов там вроде как все хорошо, так как глупость руководства компании не знает границ, они додумались дать вести дело самому никчемному и бестолковому адвокату города( какая компания такой и юрист видимо) Вроде как слили их, но с человеком пока не общался, к концу месяца смогу окончательные итоги сообщить. Я сам пока в суд не подавал, так как жду когда накапает неустойка сравнимая со стоимостью квартиры, собственно как раз к сентябрю. Насчет второй секции: там цирк будет продолжаться где то до середины следующего года, но это минимум. А тема тут не развивалась, так как больше половины это сотрудники ники которые очень старательно пишут отзывы о самих себе, потому обсуждать не с кем было) Состояние дел на стройке можно оценить просто проехав мимо. На май 2018 года в первой секции до сих пор окон нет, подъезды не доделаны, ну а придомовой территории говорить не чего, так как ощущение,что стройка началась в прошлом году, общаги так и не снесли, а аккуратненько стоят около них, возможно что сарай напротив дома сносить вовсе не будут, это вместо детской площадки.Сдать они сдадут, но только очень не скоро.