ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1401
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение admin » 14 авг 2017, 17:36

Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » 14 авг 2017, 21:24

В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11275
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение UNCLE1911 » 14 авг 2017, 21:37

Прям непосредственно перед выборами. Наобещают кучу, а с выполнением...после выборов - "звиняйте хлопцы, бананьев нема".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Елка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 11:54

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Елка » 15 авг 2017, 08:57

admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.


Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.
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Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » 15 авг 2017, 18:51

Елка писал(а):
admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.


Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.

По моему кто то форумом ошибся. Тема не для вас создавалась и уже устали об этом повторять. Удалить ее не сложно, а то глазки мозолит да ? Расскажите свое мнение о том, что вы думаете по поводу срывов сроков сдачи и банкротства компании ? Есть что рассказать или у вас и с этим тоже все хорошо ?
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Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » 15 авг 2017, 18:56

Полинарис писал(а):В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.

К сожалению просто шумиха перед выборами. Тут даже по суду с застройщика ничего снять не получится.
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Полинарис
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 11:13

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Полинарис » 06 сен 2017, 15:04

Сегодня общались с менеджером. Раньше НГ не введут в эксплуатацию.... соответственно ключи -еще позже....
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Ира
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 18:19

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Ира » 06 сен 2017, 22:35

Даа я тоже сегодня звонила сказали, что по документам должны до конца сентября, но сдадут в конце года
ну такими темпами они могут еще год тянуть
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Trevor
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 20:12

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Trevor » 17 сен 2017, 21:28

Уважаемые собственники, на данный момент из-за срыва сдачи дома подали в суд только 4 человека, еще 4 готовят документы. Прошу отписаться тех, кто уже был в суде и как у Вас по итогам. Можно в лс.
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Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Мари » 04 май 2018, 12:44

Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...
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Rehan
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 17:33

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Rehan » 09 май 2018, 16:33

Мари писал(а):Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...

С данным застройщиком все очень весело. Должны были сдать 30 апреля, но решили 5 раз(!) перенести сроки, теперь до сентября( по очередным бумагам), хотя учитывая отношение данного недозастойщика к своим клиентам, скорее к новому году.))) Что касается судов там вроде как все хорошо, так как глупость руководства компании не знает границ, они додумались дать вести дело самому никчемному и бестолковому адвокату города( какая компания такой и юрист видимо) Вроде как слили их, но с человеком пока не общался, к концу месяца смогу окончательные итоги сообщить. Я сам пока в суд не подавал, так как жду когда накапает неустойка сравнимая со стоимостью квартиры, собственно как раз к сентябрю. Насчет второй секции: там цирк будет продолжаться где то до середины следующего года, но это минимум. А тема тут не развивалась, так как больше половины это сотрудники ники которые очень старательно пишут отзывы о самих себе, потому обсуждать не с кем было) Состояние дел на стройке можно оценить просто проехав мимо. На май 2018 года в первой секции до сих пор окон нет, подъезды не доделаны, ну а придомовой территории говорить не чего, так как ощущение,что стройка началась в прошлом году, общаги так и не снесли, а аккуратненько стоят около них, возможно что сарай напротив дома сносить вовсе не будут, это вместо детской площадки.Сдать они сдадут, но только очень не скоро.
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Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Мари » 11 май 2018, 16:50

Rehan, спасибо за информацию. Была там 8 мая. на стройке видела троих рабочих. Ндаа. только половина второй секции возведена, а еще 3, 4, 5, 6... причем четвертая перед первой, так странно...когда этот дом будет полностью готов, даже вообразить сложно.. с Риэлтором никак договориться о просмотре не могу. какая-то компания странная.. нашла риэлтора от другой фирмы. Посмотрим...
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.
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Rehan
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 17:33

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Rehan » 11 май 2018, 20:32

Мари писал(а):Rehan, спасибо за информацию. Была там 8 мая. на стройке видела троих рабочих. Ндаа. только половина второй секции возведена, а еще 3, 4, 5, 6... причем четвертая перед первой, так странно...когда этот дом будет полностью готов, даже вообразить сложно.. с Риэлтором никак договориться о просмотре не могу. какая-то компания странная.. нашла риэлтора от другой фирмы. Посмотрим...
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.

Видимо Вы недавно начали присматриваться. Дело в том, что количество насчитанных этажей во второй секции равно тому же, что и в 2017 году)) Если риэлтор от ЦАН , то с ними можете даже не общаться это сборище некомпетентного хамла у которых проблемы с памятью и они могут с легкостью просто ЗАБЫТЬ( или забить) Вам позвонить,точнее Вы должны им звонить, что бы они смогли заработать денег, помниться довелось пообщаться по 4 разным объектам с их представителями, кончилось тем, что НИКТО не перезвонил, дозванивался сам, а в ответ тишина и мы вам перезвоним. В одном объявлении указали, что данный дом КИРПИЧНЫЙ и присутствует ВОДОГРЕЙ... Какие либо комменты излишни.
Насчет рабочих это странно, обычно на стройке полно цыган, которые таскают что то наверх.
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Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Мари » 14 май 2018, 11:16

Присматриваюсь недавно, да. Думаю, не лучше ли вторичку купить уже... Агентство Этажи. Это вообще песня. Складывается впечатление (или их агенты сознательно создают это впечатление), что они жутко занятые вечно работники...даже уже назначенную встречу отменили. нашла такое же объявление у ЦИК. Я вообще всегда считала, что риэлторы за любого клиента держатся. Видимо я ошиблась((
Кстати агент Этажей сказал, что срок сдачи второй секции 1 квартал 2019 г., а на сайте застройщика указан 4-й 2018...Короче вечная стройка
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Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Мари » Сегодня, 19:32

Сегодня наконец осмотрела квартиру понравившейся планировки, правда не на 6-м, а на 3-м этаже. Ужасная кривая кладка кирпича меж комнат. Отказалась от этого ЖК как от варианта покупки.
Строитель, который показывал, сказал, что 2-х этажный дом напротив планируют сносить месяца через три. На вопрос, почему секция перед первой именуется на плане четвертой, ответить не смог. Еще сказал, что она будет кирпичной. Насколько можно верить его словам, даже и не знаю...
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Rehan
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 17:33

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Rehan » 30 минут назад

Мари писал(а):Сегодня наконец осмотрела квартиру понравившейся планировки, правда не на 6-м, а на 3-м этаже. Ужасная кривая кладка кирпича меж комнат. Отказалась от этого ЖК как от варианта покупки.
Строитель, который показывал, сказал, что 2-х этажный дом напротив планируют сносить месяца через три. На вопрос, почему секция перед первой именуется на плане четвертой, ответить не смог. Еще сказал, что она будет кирпичной. Насколько можно верить его словам, даже и не знаю...

Т.е первая тонкопанельная, вторая панельноблоковая, третья после 4 кирпичная... Интересно :D Насчет верить это сарказм видимо. Скажу так это самый глупый и абсурдный жк из всех с которыми я имел дело, а как все начиналось. Очень жалею, что влез во все это. Посмотрите за сколько двушки перекупы продают в первой секции, прям как в центре, жаль что не по 5 мулей, но видимо ждут когда это сдадут ))
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Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)

Сообщение Мари » 12 минут назад

Нене. Самая первая секция, которая на сайте значится под 4 номером, кирпичная.
Rehan, так ведь есть право отказаться от договора. Кстати, если застройщик застраховал риск непередачи квартиры в срок, можете обратиться к нему за выдачей полиса, а потом в страховую за возмещением
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