ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1401
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Прям непосредственно перед выборами. Наобещают кучу, а с выполнением...после выборов - "звиняйте хлопцы, бананьев нема".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Елка писал(а):admin писал(а):Trevor, Rehan давайте вы будете придерживаться фактов и уважительного общения с участниками форума, либо вы будете удалены. Больше предупреждений не будет.
Уважаемые админы, спасибо, что сделали замечание этим двум пользователям! А то просто ничего невозможно написать или спросить от них сразу сыпятся язвенные комментарии.
По моему кто то форумом ошибся. Тема не для вас создавалась и уже устали об этом повторять. Удалить ее не сложно, а то глазки мозолит да ? Расскажите свое мнение о том, что вы думаете по поводу срывов сроков сдачи и банкротства компании ? Есть что рассказать или у вас и с этим тоже все хорошо ?
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Полинарис писал(а):В Рязани начал работу консультационный пункт обманутых дольщиков
14 августа 2017
Прием граждан проходит по будням
Для рязанцев, участвующих в долевом строительстве домов, не сданных в положенный срок, открыли консультационный пункт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова об оказании юридической помощи гражданам.
Нуждающихся в консультации горожан ждут по адресу: улица Ленина, 35, комната 101. С понедельника по четверг прием идет с 12 до 19 часов, в пятницу – с 12 до 18 часов.
К сожалению просто шумиха перед выборами. Тут даже по суду с застройщика ничего снять не получится.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Сегодня общались с менеджером. Раньше НГ не введут в эксплуатацию.... соответственно ключи -еще позже....
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Даа я тоже сегодня звонила сказали, что по документам должны до конца сентября, но сдадут в конце года
ну такими темпами они могут еще год тянуть
ну такими темпами они могут еще год тянуть
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Уважаемые собственники, на данный момент из-за срыва сдачи дома подали в суд только 4 человека, еще 4 готовят документы. Прошу отписаться тех, кто уже был в суде и как у Вас по итогам. Можно в лс.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Мари писал(а):Подскажите покупатели, на какой стадии общение с застройщиком сейчас? на их сайте вижу, что срок сдачи первой секции третий квартал. Отсудили у них что? Тема затихла что-то. Присмотрела квартиру во второй секции, на картинке объект красивый, но боюсь картинка может остаться нереализованной...
С данным застройщиком все очень весело. Должны были сдать 30 апреля, но решили 5 раз(!) перенести сроки, теперь до сентября( по очередным бумагам), хотя учитывая отношение данного недозастойщика к своим клиентам, скорее к новому году.))) Что касается судов там вроде как все хорошо, так как глупость руководства компании не знает границ, они додумались дать вести дело самому никчемному и бестолковому адвокату города( какая компания такой и юрист видимо) Вроде как слили их, но с человеком пока не общался, к концу месяца смогу окончательные итоги сообщить. Я сам пока в суд не подавал, так как жду когда накапает неустойка сравнимая со стоимостью квартиры, собственно как раз к сентябрю. Насчет второй секции: там цирк будет продолжаться где то до середины следующего года, но это минимум. А тема тут не развивалась, так как больше половины это сотрудники ники которые очень старательно пишут отзывы о самих себе, потому обсуждать не с кем было) Состояние дел на стройке можно оценить просто проехав мимо. На май 2018 года в первой секции до сих пор окон нет, подъезды не доделаны, ну а придомовой территории говорить не чего, так как ощущение,что стройка началась в прошлом году, общаги так и не снесли, а аккуратненько стоят около них, возможно что сарай напротив дома сносить вовсе не будут, это вместо детской площадки.Сдать они сдадут, но только очень не скоро.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Rehan, спасибо за информацию. Была там 8 мая. на стройке видела троих рабочих. Ндаа. только половина второй секции возведена, а еще 3, 4, 5, 6... причем четвертая перед первой, так странно...когда этот дом будет полностью готов, даже вообразить сложно.. с Риэлтором никак договориться о просмотре не могу. какая-то компания странная.. нашла риэлтора от другой фирмы. Посмотрим...
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Мари писал(а):Rehan, спасибо за информацию. Была там 8 мая. на стройке видела троих рабочих. Ндаа. только половина второй секции возведена, а еще 3, 4, 5, 6... причем четвертая перед первой, так странно...когда этот дом будет полностью готов, даже вообразить сложно.. с Риэлтором никак договориться о просмотре не могу. какая-то компания странная.. нашла риэлтора от другой фирмы. Посмотрим...
Неустойка это конечно хорошо, но ее бы еще получить.
Видимо Вы недавно начали присматриваться. Дело в том, что количество насчитанных этажей во второй секции равно тому же, что и в 2017 году)) Если риэлтор от ЦАН , то с ними можете даже не общаться это сборище некомпетентного хамла у которых проблемы с памятью и они могут с легкостью просто ЗАБЫТЬ( или забить) Вам позвонить,точнее Вы должны им звонить, что бы они смогли заработать денег, помниться довелось пообщаться по 4 разным объектам с их представителями, кончилось тем, что НИКТО не перезвонил, дозванивался сам, а в ответ тишина и мы вам перезвоним. В одном объявлении указали, что данный дом КИРПИЧНЫЙ и присутствует ВОДОГРЕЙ... Какие либо комменты излишни.
Насчет рабочих это странно, обычно на стройке полно цыган, которые таскают что то наверх.
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Присматриваюсь недавно, да. Думаю, не лучше ли вторичку купить уже... Агентство Этажи. Это вообще песня. Складывается впечатление (или их агенты сознательно создают это впечатление), что они жутко занятые вечно работники...даже уже назначенную встречу отменили. нашла такое же объявление у ЦИК. Я вообще всегда считала, что риэлторы за любого клиента держатся. Видимо я ошиблась((
Кстати агент Этажей сказал, что срок сдачи второй секции 1 квартал 2019 г., а на сайте застройщика указан 4-й 2018...Короче вечная стройка
Кстати агент Этажей сказал, что срок сдачи второй секции 1 квартал 2019 г., а на сайте застройщика указан 4-й 2018...Короче вечная стройка
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Сегодня наконец осмотрела квартиру понравившейся планировки, правда не на 6-м, а на 3-м этаже. Ужасная кривая кладка кирпича меж комнат. Отказалась от этого ЖК как от варианта покупки.
Строитель, который показывал, сказал, что 2-х этажный дом напротив планируют сносить месяца через три. На вопрос, почему секция перед первой именуется на плане четвертой, ответить не смог. Еще сказал, что она будет кирпичной. Насколько можно верить его словам, даже и не знаю...
Строитель, который показывал, сказал, что 2-х этажный дом напротив планируют сносить месяца через три. На вопрос, почему секция перед первой именуется на плане четвертой, ответить не смог. Еще сказал, что она будет кирпичной. Насколько можно верить его словам, даже и не знаю...
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Мари писал(а):Сегодня наконец осмотрела квартиру понравившейся планировки, правда не на 6-м, а на 3-м этаже. Ужасная кривая кладка кирпича меж комнат. Отказалась от этого ЖК как от варианта покупки.
Строитель, который показывал, сказал, что 2-х этажный дом напротив планируют сносить месяца через три. На вопрос, почему секция перед первой именуется на плане четвертой, ответить не смог. Еще сказал, что она будет кирпичной. Насколько можно верить его словам, даже и не знаю...
Т.е первая тонкопанельная, вторая панельноблоковая, третья после 4 кирпичная... Интересно Насчет верить это сарказм видимо. Скажу так это самый глупый и абсурдный жк из всех с которыми я имел дело, а как все начиналось. Очень жалею, что влез во все это. Посмотрите за сколько двушки перекупы продают в первой секции, прям как в центре, жаль что не по 5 мулей, но видимо ждут когда это сдадут ))
Re: ЖК Виктори парк (НИКА ГРУПП)
Нене. Самая первая секция, которая на сайте значится под 4 номером, кирпичная.
Rehan, так ведь есть право отказаться от договора. Кстати, если застройщик застраховал риск непередачи квартиры в срок, можете обратиться к нему за выдачей полиса, а потом в страховую за возмещением
Rehan, так ведь есть право отказаться от договора. Кстати, если застройщик застраховал риск непередачи квартиры в срок, можете обратиться к нему за выдачей полиса, а потом в страховую за возмещением
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя