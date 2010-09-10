Сообщение Miha939 » Вчера, 20:43

Да! Терроризм это страшно. Терроризму нет оправдания! Но почему тогда, не принимается никаких решительных мер, по выдворению нескольких миллионов нелегальных мигрантов? Почему такие проблемы для получения российского гражданства, для русских из ближнего и дальнего зарубежья? Почему самые решительные меры начинаются после очередного теракта? А может всё это в купе с шумихой, в передачах на ТВ, передачах типа- «право голоса», «право знать» и т. д. Про Украину, Сирию, выгодно руководству нашей страны, чтобы отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем? Ведь что бы не говорили, а жизненный уровень населения, у нас ухудшается, а не улучшается. По медицинскому обслуживанию, мы скоро сравняемся с Африкой. Бесплатная медицина стремительно исчезает! Любую операцию, какую бы тебе не делали, с тебя нагло требуют деньги. В любом регионе России, где плохие дороги, знай, деньги разворовываются! А плохие дороги у нас везде! Сколько денег, в виде всяких преференций, вложили в Украину! А чего добились? Теперь тоже самое происходит с Белоруссией. В то время, как для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. Сплошное враньё, когда говорят что продолжительность жизни увеличивается, а на самом деле она только уменьшается! А при таком уровне медицинского обслуживания, при такой экологии, при таких условиях труда, иначе и быть не может. А сколько можно говорить про ЖКХ, как грабили, так и продолжают грабить. Одно ОДН чего стоит! Это же узаконенный рэкет. Так в чём же дело? Почему же такие маленькие страны, как Южная Корея, Сингапур, и многие многие другие, у которых нет ни нефти, ни газа, ни таких территорий как у нас, имеют такие мощные экономики? Может быть поэтому, очень многие наши и учёные, и композиторы, и поэты, вроде Евтушенко, можно их долго перечислять, признаваясь в любви к России, тем не менее предпочитают жить, в той же Америке или Европе? Да! Всё таки терпеливый мы народ Россияне! А может всё таки хватит терпеть, хватит молчать?