Кому на Руси жить хорошо
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Кому на Руси жить хорошо
Да! Терроризм это страшно. Терроризму нет оправдания! Но почему тогда, не принимается никаких решительных мер, по выдворению нескольких миллионов нелегальных мигрантов? Почему такие проблемы для получения российского гражданства, для русских из ближнего и дальнего зарубежья? Почему самые решительные меры начинаются после очередного теракта? А может всё это в купе с шумихой, в передачах на ТВ, передачах типа- «право голоса», «право знать» и т. д. Про Украину, Сирию, выгодно руководству нашей страны, чтобы отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем? Ведь что бы не говорили, а жизненный уровень населения, у нас ухудшается, а не улучшается. По медицинскому обслуживанию, мы скоро сравняемся с Африкой. Бесплатная медицина стремительно исчезает! Любую операцию, какую бы тебе не делали, с тебя нагло требуют деньги. В любом регионе России, где плохие дороги, знай, деньги разворовываются! А плохие дороги у нас везде! Сколько денег, в виде всяких преференций, вложили в Украину! А чего добились? Теперь тоже самое происходит с Белоруссией. В то время, как для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. Сплошное враньё, когда говорят что продолжительность жизни увеличивается, а на самом деле она только уменьшается! А при таком уровне медицинского обслуживания, при такой экологии, при таких условиях труда, иначе и быть не может. А сколько можно говорить про ЖКХ, как грабили, так и продолжают грабить. Одно ОДН чего стоит! Это же узаконенный рэкет. Так в чём же дело? Почему же такие маленькие страны, как Южная Корея, Сингапур, и многие многие другие, у которых нет ни нефти, ни газа, ни таких территорий как у нас, имеют такие мощные экономики? Может быть поэтому, очень многие наши и учёные, и композиторы, и поэты, вроде Евтушенко, можно их долго перечислять, признаваясь в любви к России, тем не менее предпочитают жить, в той же Америке или Европе? Да! Всё таки терпеливый мы народ Россияне! А может всё таки хватит терпеть, хватит молчать?
Re: Кому на Руси жить хорошо
Как назвать людей,которые в 90-е годы в Москве взрывали дома.гремели взрывы в метро, в аэропортах и поездах?
Кто захватывал школу в Беслане, больницу в Буденовске?
Европа назвала борцами за независимость. Когда их начали убивать,то ЕСПЧ присудил им выплату в 20 млн евро из бюджета России.
Борцов против Асада вооружает США. Борцов за амнистию, полноту местной власти в Донбассе называют сепаратистами,боевиками,колорадами и ватниками.
Для одних -террор.Для других -борьба за независимость.
Пример новый. Сирия и ДНЛР.
Кто захватывал школу в Беслане, больницу в Буденовске?
Европа назвала борцами за независимость. Когда их начали убивать,то ЕСПЧ присудил им выплату в 20 млн евро из бюджета России.
Борцов против Асада вооружает США. Борцов за амнистию, полноту местной власти в Донбассе называют сепаратистами,боевиками,колорадами и ватниками.
Для одних -террор.Для других -борьба за независимость.
Пример новый. Сирия и ДНЛР.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Miha939
Отвечу на часть Ваших высказываний.
"отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем".
какие проблемы Вы считаете внутренними? Мы сами их создаем,потом рвем рубаху и преодолеваем эти трудности.
Скажем, примерно 1,4 трлн руб составляют долги за неоплачиваемые кредиты. Кто создал.Просто не соотносили желания с возможностями. Это создала власть?
Далее. " для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. "
Тариф на газ в Рязани = от 5,366 руб за 1 куб.м до 6,247 руб
Тариф за газ в Белоруссии 0,2853 BYN за 1 куб.м или 8,6 рос.руб за 1 куб.м При курсе за 1 BYN=30,15 руб.
Отвечу на часть Ваших высказываний.
"отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем".
какие проблемы Вы считаете внутренними? Мы сами их создаем,потом рвем рубаху и преодолеваем эти трудности.
Скажем, примерно 1,4 трлн руб составляют долги за неоплачиваемые кредиты. Кто создал.Просто не соотносили желания с возможностями. Это создала власть?
Далее. " для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. "
Тариф на газ в Рязани = от 5,366 руб за 1 куб.м до 6,247 руб
Тариф за газ в Белоруссии 0,2853 BYN за 1 куб.м или 8,6 рос.руб за 1 куб.м При курсе за 1 BYN=30,15 руб.
Re: Кому на Руси жить хорошо
нет ни нефти, ни газа, ни таких территорий как у нас, имеют такие мощные экономики?
Ю. Кореец работает 130 ч\мес и вырабатывает в три раза больше россиянина при 160ч.
Не умеем работать. Автоваз по итальянскому проекту должен иметь мощность 1 млн автомобилей в год. Скорость конвейера снижена до 800 тыс машин. Иначе идет брак.
Итальянцы построили в Рязани современный кожевенный завод с биологической очисткой стоков. Где он ныне? и Какова его мощность.
СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп с самосведением лучей. Его так рационализировали,что он не обеспечивал и 500 час работы. Яркость падали в два раза. Через год прекратили выпуск кинескопов 51"и телевизоров.
Опять власть виновна.
Про определение терактов чуть выше.
Ю. Кореец работает 130 ч\мес и вырабатывает в три раза больше россиянина при 160ч.
Не умеем работать. Автоваз по итальянскому проекту должен иметь мощность 1 млн автомобилей в год. Скорость конвейера снижена до 800 тыс машин. Иначе идет брак.
Итальянцы построили в Рязани современный кожевенный завод с биологической очисткой стоков. Где он ныне? и Какова его мощность.
СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп с самосведением лучей. Его так рационализировали,что он не обеспечивал и 500 час работы. Яркость падали в два раза. Через год прекратили выпуск кинескопов 51"и телевизоров.
Опять власть виновна.
Про определение терактов чуть выше.
Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп ... Через год прекратили выпуск кинескопов 51" и телевизоров.
Дедушка... а как вы понимаете размер 51" и где в СССР такие кинескопы использовались?
Кому на Руси жить хорошо
Везде хорошо где нас нет. На руси жить хорошо тому кто собственно подобным вопросом не задается.
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Re: Кому на Руси жить хорошо
Хорошо там,где кормят и деньги дают.Где халява. Там и хорошо.
Пусть гастербайтеры работают.
Пусть гастербайтеры работают.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Соглашусь с каждым словом. Поэтому лучше ехать в Америку и ловить свою звезду там, но нужно быть умным человеком)Не как у нас -- кому нужно позвонил, связи завёл и на мази
Re: Кому на Руси жить хорошо
Никто никогда никому ничего просто так не дает, ни больших доходов, ни низких налогов. Капитализм, он короны сшибает, и надеятся можно только на себя. Никто тебе ничего не должен. Все сам.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Razorka писал(а):Соглашусь с каждым словом. Поэтому лучше ехать в Америку и ловить свою звезду там, но нужно быть умным человеком)Не как у нас -- кому нужно позвонил, связи завёл и на мази
Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству. Звоните Трампу,он поможет или ему помогут импичментом.
Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству.
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Cezar писал(а):ivanes писал(а):Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству.
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
Совершенно верно, если у вас под носом воруют миллиарды=е.ут вас во все дыры, расслабьтесь и получайте наслаждение, как безумный Ибанись. Или Цезарь пристроившийся во вкусном фондике.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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