Кому на Руси жить хорошо
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Кому на Руси жить хорошо
Как назвать людей,которые в 90-е годы в Москве взрывали дома.гремели взрывы в метро, в аэропортах и поездах?
Кто захватывал школу в Беслане, больницу в Буденовске?
Европа назвала борцами за независимость. Когда их начали убивать,то ЕСПЧ присудил им выплату в 20 млн евро из бюджета России.
Борцов против Асада вооружает США. Борцов за амнистию, полноту местной власти в Донбассе называют сепаратистами,боевиками,колорадами и ватниками.
Для одних -террор.Для других -борьба за независимость.
Пример новый. Сирия и ДНЛР.
Кто захватывал школу в Беслане, больницу в Буденовске?
Европа назвала борцами за независимость. Когда их начали убивать,то ЕСПЧ присудил им выплату в 20 млн евро из бюджета России.
Борцов против Асада вооружает США. Борцов за амнистию, полноту местной власти в Донбассе называют сепаратистами,боевиками,колорадами и ватниками.
Для одних -террор.Для других -борьба за независимость.
Пример новый. Сирия и ДНЛР.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Miha939
Отвечу на часть Ваших высказываний.
"отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем".
какие проблемы Вы считаете внутренними? Мы сами их создаем,потом рвем рубаху и преодолеваем эти трудности.
Скажем, примерно 1,4 трлн руб составляют долги за неоплачиваемые кредиты. Кто создал.Просто не соотносили желания с возможностями. Это создала власть?
Далее. " для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. "
Тариф на газ в Рязани = от 5,366 руб за 1 куб.м до 6,247 руб
Тариф за газ в Белоруссии 0,2853 BYN за 1 куб.м или 8,6 рос.руб за 1 куб.м При курсе за 1 BYN=30,15 руб.
Отвечу на часть Ваших высказываний.
"отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем".
какие проблемы Вы считаете внутренними? Мы сами их создаем,потом рвем рубаху и преодолеваем эти трудности.
Скажем, примерно 1,4 трлн руб составляют долги за неоплачиваемые кредиты. Кто создал.Просто не соотносили желания с возможностями. Это создала власть?
Далее. " для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. "
Тариф на газ в Рязани = от 5,366 руб за 1 куб.м до 6,247 руб
Тариф за газ в Белоруссии 0,2853 BYN за 1 куб.м или 8,6 рос.руб за 1 куб.м При курсе за 1 BYN=30,15 руб.
Re: Кому на Руси жить хорошо
нет ни нефти, ни газа, ни таких территорий как у нас, имеют такие мощные экономики?
Ю. Кореец работает 130 ч\мес и вырабатывает в три раза больше россиянина при 160ч.
Не умеем работать. Автоваз по итальянскому проекту должен иметь мощность 1 млн автомобилей в год. Скорость конвейера снижена до 800 тыс машин. Иначе идет брак.
Итальянцы построили в Рязани современный кожевенный завод с биологической очисткой стоков. Где он ныне? и Какова его мощность.
СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп с самосведением лучей. Его так рационализировали,что он не обеспечивал и 500 час работы. Яркость падали в два раза. Через год прекратили выпуск кинескопов 51"и телевизоров.
Опять власть виновна.
Про определение терактов чуть выше.
Ю. Кореец работает 130 ч\мес и вырабатывает в три раза больше россиянина при 160ч.
Не умеем работать. Автоваз по итальянскому проекту должен иметь мощность 1 млн автомобилей в год. Скорость конвейера снижена до 800 тыс машин. Иначе идет брак.
Итальянцы построили в Рязани современный кожевенный завод с биологической очисткой стоков. Где он ныне? и Какова его мощность.
СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп с самосведением лучей. Его так рационализировали,что он не обеспечивал и 500 час работы. Яркость падали в два раза. Через год прекратили выпуск кинескопов 51"и телевизоров.
Опять власть виновна.
Про определение терактов чуть выше.
Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп ... Через год прекратили выпуск кинескопов 51" и телевизоров.
Дедушка... а как вы понимаете размер 51" и где в СССР такие кинескопы использовались?
Кому на Руси жить хорошо
Везде хорошо где нас нет. На руси жить хорошо тому кто собственно подобным вопросом не задается.
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Re: Кому на Руси жить хорошо
Хорошо там,где кормят и деньги дают.Где халява. Там и хорошо.
Пусть гастербайтеры работают.
Пусть гастербайтеры работают.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Соглашусь с каждым словом. Поэтому лучше ехать в Америку и ловить свою звезду там, но нужно быть умным человеком)Не как у нас -- кому нужно позвонил, связи завёл и на мази
Re: Кому на Руси жить хорошо
Никто никогда никому ничего просто так не дает, ни больших доходов, ни низких налогов. Капитализм, он короны сшибает, и надеятся можно только на себя. Никто тебе ничего не должен. Все сам.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Razorka писал(а):Соглашусь с каждым словом. Поэтому лучше ехать в Америку и ловить свою звезду там, но нужно быть умным человеком)Не как у нас -- кому нужно позвонил, связи завёл и на мази
Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству. Звоните Трампу,он поможет или ему помогут импичментом.
Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству.
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Cezar писал(а):ivanes писал(а):Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству.
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
Совершенно верно, если у вас под носом воруют миллиарды=е.ут вас во все дыры, расслабьтесь и получайте наслаждение, как безумный Ибанись. Или Цезарь пристроившийся во вкусном фондике.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Согласно проведенному анализу, выяснилось, что семье из трех человек, живущей в крупном городе, для "нормальной жизни" понадобится 118 тыс. руб., а тем, кто живет в провинции — 67 тыс. руб.
Что на 15 %, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6 %, выяснили исследователи.
http://ren.tv/novosti/2017-05-23/analit ... yskoy-seme
Хорошо бы приносили домой и не надо ходить на работу.По А.Райкину. Сочинитель этого для Райкина из Рязани.
Что на 15 %, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6 %, выяснили исследователи.
http://ren.tv/novosti/2017-05-23/analit ... yskoy-seme
Хорошо бы приносили домой и не надо ходить на работу.По А.Райкину. Сочинитель этого для Райкина из Рязани.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Cezar писал(а):
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
На светлые умы (РАН) Россия тратить почти 1 трл руб в год,еще почти 1 трл руб тратит на отраслевые НИИ-ОКБ.
Или еще.Россия выделяет 110 млрд руб для поддержки сельхозпроизводителей,10млрд руб -для погашения части автокредита-поддержка автопрома.22 млрд руб для погашения части ипотеки по программе.
Но где результаты? ПО,ПК,Смартфоны ,лекарства,семена зерновых и картофеля,свеклы и подсолнечника импортируем.
Чем сытней,тем больше хочется отдыхать,а не работать.Мозги требуют отдыха.После еды кровь приливает к ЖКТ и отливает от мозгов. Сиеста у испанцев длится почти три часа. Но узлы для самолета Airbus ( Франция, Германия, Великобритания, Испания) ,на котором Аэрофлот совершает перелеты.собираются в Испании.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Не знаю о каких тут 67 рублях для провинции говорится. Но если семья получает хотя бы 30 тыс, и то уже хорошо, можно и мороженко купить.
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