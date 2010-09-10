Сообщение Cezar » 23 май 2017, 11:49

ivanes писал(а): Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству.

Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".Оно все в собственной голове.