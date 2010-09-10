Сообщение ivanes » Вчера, 15:25

Русак,Шварц

Все губернаторы Рязанской области сначала были в одной партии потом перекинулись в правящую. Он будет от Единой России.

У меня и у жены пенсии со всеми добавками от правительства Москвы=20 тыс руб каждая.

Но Москва предоставила нам субсидии по оплате услуг ЖКХ,э\энергии+ телефон и домофон. Практически мы платим минимум,Интернет 100% и часть телефон и э\энергия-50%.

Ныне диплом без навыков в работе не в почете. Мне,молодому специалисту от РРТИ предложили поработать наладчиком на прессовом участке. Надо налаживать штампы вырубные и рихтовочные. Работа сдельно-премиальная

Работа штампа без ремонта - премия+ доплата за каждые детали сверх плана.Сдать на разряд дипломированному инженеру ничего не стоит. Но когда з/плата начала превышать в два раза з/плату на инженерной должности,так сразу нашли причину отозвать с рабочих мест.

Ныне не диплом один ценен. А работоспособность еще.

Сегодня ХХ1 век,а обюучение в школе и ВУЗе ведется по программам ХХ века.

Рынок вакансий -мало - и среднеквалифицированный труд.

Не очень востребованы и технические инженеры. Знаний и опыта маловато

"Качество медицинского образования в стране отвратительное"- министра здравоохранения В.Скворцова.