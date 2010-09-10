Кому на Руси жить хорошо
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Кому на Руси жить хорошо
Как назвать людей,которые в 90-е годы в Москве взрывали дома.гремели взрывы в метро, в аэропортах и поездах?
Кто захватывал школу в Беслане, больницу в Буденовске?
Европа назвала борцами за независимость. Когда их начали убивать,то ЕСПЧ присудил им выплату в 20 млн евро из бюджета России.
Борцов против Асада вооружает США. Борцов за амнистию, полноту местной власти в Донбассе называют сепаратистами,боевиками,колорадами и ватниками.
Для одних -террор.Для других -борьба за независимость.
Пример новый. Сирия и ДНЛР.
Кто захватывал школу в Беслане, больницу в Буденовске?
Европа назвала борцами за независимость. Когда их начали убивать,то ЕСПЧ присудил им выплату в 20 млн евро из бюджета России.
Борцов против Асада вооружает США. Борцов за амнистию, полноту местной власти в Донбассе называют сепаратистами,боевиками,колорадами и ватниками.
Для одних -террор.Для других -борьба за независимость.
Пример новый. Сирия и ДНЛР.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Miha939
Отвечу на часть Ваших высказываний.
"отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем".
какие проблемы Вы считаете внутренними? Мы сами их создаем,потом рвем рубаху и преодолеваем эти трудности.
Скажем, примерно 1,4 трлн руб составляют долги за неоплачиваемые кредиты. Кто создал.Просто не соотносили желания с возможностями. Это создала власть?
Далее. " для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. "
Тариф на газ в Рязани = от 5,366 руб за 1 куб.м до 6,247 руб
Тариф за газ в Белоруссии 0,2853 BYN за 1 куб.м или 8,6 рос.руб за 1 куб.м При курсе за 1 BYN=30,15 руб.
Отвечу на часть Ваших высказываний.
"отвлечь население нашей страны, от наших внутренних проблем".
какие проблемы Вы считаете внутренними? Мы сами их создаем,потом рвем рубаху и преодолеваем эти трудности.
Скажем, примерно 1,4 трлн руб составляют долги за неоплачиваемые кредиты. Кто создал.Просто не соотносили желания с возможностями. Это создала власть?
Далее. " для Белоруссии цены на газ снижаются, то для россиян каждый год повышаются. "
Тариф на газ в Рязани = от 5,366 руб за 1 куб.м до 6,247 руб
Тариф за газ в Белоруссии 0,2853 BYN за 1 куб.м или 8,6 рос.руб за 1 куб.м При курсе за 1 BYN=30,15 руб.
Re: Кому на Руси жить хорошо
нет ни нефти, ни газа, ни таких территорий как у нас, имеют такие мощные экономики?
Ю. Кореец работает 130 ч\мес и вырабатывает в три раза больше россиянина при 160ч.
Не умеем работать. Автоваз по итальянскому проекту должен иметь мощность 1 млн автомобилей в год. Скорость конвейера снижена до 800 тыс машин. Иначе идет брак.
Итальянцы построили в Рязани современный кожевенный завод с биологической очисткой стоков. Где он ныне? и Какова его мощность.
СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп с самосведением лучей. Его так рационализировали,что он не обеспечивал и 500 час работы. Яркость падали в два раза. Через год прекратили выпуск кинескопов 51"и телевизоров.
Опять власть виновна.
Про определение терактов чуть выше.
Ю. Кореец работает 130 ч\мес и вырабатывает в три раза больше россиянина при 160ч.
Не умеем работать. Автоваз по итальянскому проекту должен иметь мощность 1 млн автомобилей в год. Скорость конвейера снижена до 800 тыс машин. Иначе идет брак.
Итальянцы построили в Рязани современный кожевенный завод с биологической очисткой стоков. Где он ныне? и Какова его мощность.
СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп с самосведением лучей. Его так рационализировали,что он не обеспечивал и 500 час работы. Яркость падали в два раза. Через год прекратили выпуск кинескопов 51"и телевизоров.
Опять власть виновна.
Про определение терактов чуть выше.
Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):СССР купил лицензию на цветной щелевой кинескоп ... Через год прекратили выпуск кинескопов 51" и телевизоров.
Дедушка... а как вы понимаете размер 51" и где в СССР такие кинескопы использовались?
Кому на Руси жить хорошо
Везде хорошо где нас нет. На руси жить хорошо тому кто собственно подобным вопросом не задается.
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Re: Кому на Руси жить хорошо
Хорошо там,где кормят и деньги дают.Где халява. Там и хорошо.
Пусть гастербайтеры работают.
Пусть гастербайтеры работают.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Соглашусь с каждым словом. Поэтому лучше ехать в Америку и ловить свою звезду там, но нужно быть умным человеком)Не как у нас -- кому нужно позвонил, связи завёл и на мази
Re: Кому на Руси жить хорошо
Никто никогда никому ничего просто так не дает, ни больших доходов, ни низких налогов. Капитализм, он короны сшибает, и надеятся можно только на себя. Никто тебе ничего не должен. Все сам.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Razorka писал(а):Соглашусь с каждым словом. Поэтому лучше ехать в Америку и ловить свою звезду там, но нужно быть умным человеком)Не как у нас -- кому нужно позвонил, связи завёл и на мази
Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству. Звоните Трампу,он поможет или ему помогут импичментом.
Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству.
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Cezar писал(а):ivanes писал(а):Что мешает поехать в Америку? Ловите свои звезды там! Или ума не хватает,как и большинству.
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
Совершенно верно, если у вас под носом воруют миллиарды=е.ут вас во все дыры, расслабьтесь и получайте наслаждение, как безумный Ибанись. Или Цезарь пристроившийся во вкусном фондике.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Согласно проведенному анализу, выяснилось, что семье из трех человек, живущей в крупном городе, для "нормальной жизни" понадобится 118 тыс. руб., а тем, кто живет в провинции — 67 тыс. руб.
Что на 15 %, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6 %, выяснили исследователи.
http://ren.tv/novosti/2017-05-23/analit ... yskoy-seme
Хорошо бы приносили домой и не надо ходить на работу.По А.Райкину. Сочинитель этого для Райкина из Рязани.
Что на 15 %, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6 %, выяснили исследователи.
http://ren.tv/novosti/2017-05-23/analit ... yskoy-seme
Хорошо бы приносили домой и не надо ходить на работу.По А.Райкину. Сочинитель этого для Райкина из Рязани.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Cezar писал(а):
Абсолютно верно. От светлых умов и пользы куда больше, и соответственно, "кормить" их надо лучше. Все справедливо. "Еда" в современном мире - это как раз те деньги, которые ты можешь заработать.
Это реальность. От нее никуда не денешься. Можно, конечно, рыдать и переживать от того, что тебе недодали и у кого-то кусок жирнее, а можно принять мир таким каким он есть и свое место в этом мире и жить спокойно, никому не завидуя и не страдая от вопиющей "несправедливости".
Оно все в собственной голове.
На светлые умы (РАН) Россия тратить почти 1 трл руб в год,еще почти 1 трл руб тратит на отраслевые НИИ-ОКБ.
Или еще.Россия выделяет 110 млрд руб для поддержки сельхозпроизводителей,10млрд руб -для погашения части автокредита-поддержка автопрома.22 млрд руб для погашения части ипотеки по программе.
Но где результаты? ПО,ПК,Смартфоны ,лекарства,семена зерновых и картофеля,свеклы и подсолнечника импортируем.
Чем сытней,тем больше хочется отдыхать,а не работать.Мозги требуют отдыха.После еды кровь приливает к ЖКТ и отливает от мозгов. Сиеста у испанцев длится почти три часа. Но узлы для самолета Airbus ( Франция, Германия, Великобритания, Испания) ,на котором Аэрофлот совершает перелеты.собираются в Испании.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Не знаю о каких тут 67 рублях для провинции говорится. Но если семья получает хотя бы 30 тыс, и то уже хорошо, можно и мороженко купить.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Русак писал(а):Не знаю о каких тут 67 рублях для провинции говорится...
Конечно, не знаешь для этого там нужно жить... или пожить с дедушкино
Русак писал(а):Привет форумчане! А в какой партии состоит господин Любимов? Как он выдвигался? или сейчас губернаторов не выбирают, а назначают? Как-то тоскливо... не находите?
А ты чьих будешь-то, хлопчик?
Русак писал(а):все хотят быть инженерами и сидя в кабинете переводить бумагу... а реальные рабочие профессии не в почете из-за мизерных окладов, у нас электромонтер получает 15 т.р.
Ну, не все... некоторые, например, за недорого посты ни о чем постят... на разных площадках
Русак писал(а): Но если семья получает хотя бы 30 тыс, и то уже хорошо, можно и мороженко купить.
Мороженко, говоришь? Ну-ну...
Re: Кому на Руси жить хорошо
АиФ опубликовал список недвижимости и ценности Улюкаева.
В собственности имеет 4 квартиры в Москве (S=143 ,80,65,205 кв.м.) стоимостью 250,35,11,100 млн руб. Ему принадлежит дом и участок земли в Подмосковье,дом и 10 участков земли в Смоленской области (4 по по 15 тыс кв.м,2 по 1,5 тыс кв.модин-5 тыс кв.м.,и три чуть меньше) Арестован дом и участок в Подмосковье стоимостью 45 млн руб.
Есть домв Ялте стоимостью от 40 млн руб.
Есть и другие ценности. Две золотые монеты 999 пробы весом по 3 кг каждая, 4 монеты-по 1 кг и рос сыпь монет меньшего веса-по173 и 170 г.
16 слитков из драгметалла,наличные деньги иностранных государств,250 тыс долларов и 50 сберкнижек.
В икабинете нашли два кошелька с деньгами и банковские карты и три планшета iPad/
Арестован Range Rover и деньги на счетах:
В СБ-1,5 млн $,10,5 млн руб,в ВТБ-315 тыс $ и 700 тыс руб.
В собственности имеет 4 квартиры в Москве (S=143 ,80,65,205 кв.м.) стоимостью 250,35,11,100 млн руб. Ему принадлежит дом и участок земли в Подмосковье,дом и 10 участков земли в Смоленской области (4 по по 15 тыс кв.м,2 по 1,5 тыс кв.модин-5 тыс кв.м.,и три чуть меньше) Арестован дом и участок в Подмосковье стоимостью 45 млн руб.
Есть домв Ялте стоимостью от 40 млн руб.
Есть и другие ценности. Две золотые монеты 999 пробы весом по 3 кг каждая, 4 монеты-по 1 кг и рос сыпь монет меньшего веса-по173 и 170 г.
16 слитков из драгметалла,наличные деньги иностранных государств,250 тыс долларов и 50 сберкнижек.
В икабинете нашли два кошелька с деньгами и банковские карты и три планшета iPad/
Арестован Range Rover и деньги на счетах:
В СБ-1,5 млн $,10,5 млн руб,в ВТБ-315 тыс $ и 700 тыс руб.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Русак,Шварц
Все губернаторы Рязанской области сначала были в одной партии потом перекинулись в правящую. Он будет от Единой России.
У меня и у жены пенсии со всеми добавками от правительства Москвы=20 тыс руб каждая.
Но Москва предоставила нам субсидии по оплате услуг ЖКХ,э\энергии+ телефон и домофон. Практически мы платим минимум,Интернет 100% и часть телефон и э\энергия-50%.
Ныне диплом без навыков в работе не в почете. Мне,молодому специалисту от РРТИ предложили поработать наладчиком на прессовом участке. Надо налаживать штампы вырубные и рихтовочные. Работа сдельно-премиальная
Работа штампа без ремонта - премия+ доплата за каждые детали сверх плана.Сдать на разряд дипломированному инженеру ничего не стоит. Но когда з/плата начала превышать в два раза з/плату на инженерной должности,так сразу нашли причину отозвать с рабочих мест.
Ныне не диплом один ценен. А работоспособность еще.
Сегодня ХХ1 век,а обюучение в школе и ВУЗе ведется по программам ХХ века.
Рынок вакансий -мало - и среднеквалифицированный труд.
Не очень востребованы и технические инженеры. Знаний и опыта маловато
"Качество медицинского образования в стране отвратительное"- министра здравоохранения В.Скворцова.
Все губернаторы Рязанской области сначала были в одной партии потом перекинулись в правящую. Он будет от Единой России.
У меня и у жены пенсии со всеми добавками от правительства Москвы=20 тыс руб каждая.
Но Москва предоставила нам субсидии по оплате услуг ЖКХ,э\энергии+ телефон и домофон. Практически мы платим минимум,Интернет 100% и часть телефон и э\энергия-50%.
Ныне диплом без навыков в работе не в почете. Мне,молодому специалисту от РРТИ предложили поработать наладчиком на прессовом участке. Надо налаживать штампы вырубные и рихтовочные. Работа сдельно-премиальная
Работа штампа без ремонта - премия+ доплата за каждые детали сверх плана.Сдать на разряд дипломированному инженеру ничего не стоит. Но когда з/плата начала превышать в два раза з/плату на инженерной должности,так сразу нашли причину отозвать с рабочих мест.
Ныне не диплом один ценен. А работоспособность еще.
Сегодня ХХ1 век,а обюучение в школе и ВУЗе ведется по программам ХХ века.
Рынок вакансий -мало - и среднеквалифицированный труд.
Не очень востребованы и технические инженеры. Знаний и опыта маловато
"Качество медицинского образования в стране отвратительное"- министра здравоохранения В.Скворцова.
Re: Кому на Руси жить хорошо
Русак,Шварц
Все губернаторы Рязанской области сначала были в одной партии потом перекинулись в правящую. Он будет от Единой России.
У меня и у жены пенсии со всеми добавками от правительства Москвы=20 тыс руб каждая.
Но Москва предоставила нам субсидии по оплате услуг ЖКХ,э\энергии+ телефон и домофон. Практически мы платим минимум,Интернет 100% и часть телефон и э\энергия-50%.
Ныне диплом без навыков в работе не в почете. Мне,молодому специалисту от РРТИ предложили поработать наладчиком на прессовом участке. Надо налаживать штампы вырубные и рихтовочные. Работа сдельно-премиальная
Работа штампа без ремонта - премия+ доплата за каждые детали сверх плана.Сдать на разряд дипломированному инженеру ничего не стоит. Но когда з/плата начала превышать в два раза з/плату на инженерной должности,так сразу нашли причину отозвать с рабочих мест.
Ныне не диплом один ценен. А работоспособность еще.
Сегодня ХХ1 век,а обучение в школе и ВУЗе ведется по программам ХХ века.
Рынок вакансий -мало - и среднеквалифицированный труд.
Не очень востребованы и технические инженеры. Знаний и опыта маловато
"Качество медицинского образования в стране отвратительное"- министра здравоохранения В.Скворцова.
Россия по дипломированным специалистам впереди всех.Но на цифру переводить будем до 2022г
Все губернаторы Рязанской области сначала были в одной партии потом перекинулись в правящую. Он будет от Единой России.
У меня и у жены пенсии со всеми добавками от правительства Москвы=20 тыс руб каждая.
Но Москва предоставила нам субсидии по оплате услуг ЖКХ,э\энергии+ телефон и домофон. Практически мы платим минимум,Интернет 100% и часть телефон и э\энергия-50%.
Ныне диплом без навыков в работе не в почете. Мне,молодому специалисту от РРТИ предложили поработать наладчиком на прессовом участке. Надо налаживать штампы вырубные и рихтовочные. Работа сдельно-премиальная
Работа штампа без ремонта - премия+ доплата за каждые детали сверх плана.Сдать на разряд дипломированному инженеру ничего не стоит. Но когда з/плата начала превышать в два раза з/плату на инженерной должности,так сразу нашли причину отозвать с рабочих мест.
Ныне не диплом один ценен. А работоспособность еще.
Сегодня ХХ1 век,а обучение в школе и ВУЗе ведется по программам ХХ века.
Рынок вакансий -мало - и среднеквалифицированный труд.
Не очень востребованы и технические инженеры. Знаний и опыта маловато
"Качество медицинского образования в стране отвратительное"- министра здравоохранения В.Скворцова.
Россия по дипломированным специалистам впереди всех.Но на цифру переводить будем до 2022г
Re: Кому на Руси жить хорошо
Академик РАН Абел Аганбегян опубликовал ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭКОНОМИКИ В ! ПОЛУГОДИИ 2017г в сравнении с 2016г
добыча полезных ископаемых+4,1%; транспортировка и хранение +3,5%; торговля+2,4%
обеспечение э\энергией и газом +1,4%; финансы с и страхование +1,4%; обрабатывающая отрасль+1,1%
в МИНУСАХ
домашние хозяйства -2,2%; научная и техническая деятельность- 2,1%; водоснабжение и водоотведение-1,7%
телекоммуникации- 1,7%;Здравоохранение и соцуслуги - 1,4%; строительство - 0,3%
Не ДОСТИГЛИ УРОВНЯ 2014г в 1 полугодии 2017г
ВВП минус 1,5%; инвестиций в основной капитал- минус 6,6%; промышленность- минус 0,5%; строительство минус 7,4%
инфляция+26,9%; реальные доходы минус 10,5%; розничный товарооборот минус 14,8%
Но если сравнивать эти показатели с 2016г,то падение ВВП уменьшилось в два раза,инвестиции в 1,5 раза,промышленность в 1,3 раза,строительство -с минус 9,9% до 7,4%.Инфляция возросла с 22,5 до 26,9%
добыча полезных ископаемых+4,1%; транспортировка и хранение +3,5%; торговля+2,4%
обеспечение э\энергией и газом +1,4%; финансы с и страхование +1,4%; обрабатывающая отрасль+1,1%
в МИНУСАХ
домашние хозяйства -2,2%; научная и техническая деятельность- 2,1%; водоснабжение и водоотведение-1,7%
телекоммуникации- 1,7%;Здравоохранение и соцуслуги - 1,4%; строительство - 0,3%
Не ДОСТИГЛИ УРОВНЯ 2014г в 1 полугодии 2017г
ВВП минус 1,5%; инвестиций в основной капитал- минус 6,6%; промышленность- минус 0,5%; строительство минус 7,4%
инфляция+26,9%; реальные доходы минус 10,5%; розничный товарооборот минус 14,8%
Но если сравнивать эти показатели с 2016г,то падение ВВП уменьшилось в два раза,инвестиции в 1,5 раза,промышленность в 1,3 раза,строительство -с минус 9,9% до 7,4%.Инфляция возросла с 22,5 до 26,9%
Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):Мне,молодому специалисту от РРТИ предложили поработать наладчиком на прессовом участке. Надо налаживать штампы вырубные и рихтовочные. Работа сдельно-премиальная
Работа штампа без ремонта - премия+ доплата за каждые детали сверх плана.Сдать на разряд дипломированному инженеру ничего не стоит. Но когда з/плата начала превышать в два раза з/плату на инженерной должности,так сразу нашли причину отозвать с рабочих мест.
А когда же ты науку успел двинуть-то, дедушка?? В самый что называется... передок, во!
ivanes писал(а):Ныне не диплом один ценен.
Так и раньше тоже... ты вспомни Еще и значок вузовский был... очень уважал его рабочий класс
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